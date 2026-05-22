BIO SAM BESKUĆNIK! Čuveni pevač otkrio da nije imao gde da živi kad se oženio!

Ovo mnogi nisu znali.

Tokom emisije "Amidži šou" Milanče Radosavljević otkrio je da je najveća laž o njemu da ga je udario grom.

- Koja je najveća laž da ste čuli od sebi? Ja sam čuo da vas je udario grom da ste sahranjeni - rekao je Ognjen.

- To je laž koja traje godinama. A ja sam čuo to sa osam godina od mog dede, da su nekog harmonikaša otkopali, ljudi su toliko opsednuti harmonikom. To je laž od pamtiveka. Ne daj Bože da me udario grom, ne bih bio ovde da me udario. Na televiziji ja demantujem, kažem da je gledalac u zabludi, a on kaže: "Ćuti, ja ću da ti kažem" - rekao je Milanče.

Nakon toga i Nedeljko Biljkić otkrio je veliku tajnu o sebi.

- Nedeljko jednom ste izjavili da ste ti i supruga bili beskućnici - pitao je Ognjen.

- Normalno da sam bio beskućnik, škola me je školovala, nisam imao ništa kad sam završio fakultet, pevao sam i dobijao sam puno para od pevanja. Kad sam se oženio, imao sam 34 puta veći honorar od moje supruge, a kad smo se uzeli imao sam pet puta manje para od nje. Onda smo kupili jedan mali stančić, pa pravili kuću, pa sam je posle prodao, pa sam otišao u Kanadu, pa sam se vratio jer ovde je meni mesto - rekao je Nedeljko.

