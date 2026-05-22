Ovo je kuća Milančeta Radosavljevića: Pevač ceo život živi nadomak Obrenovca, a evo šta kaže o svom komšiluku

Milanče Radosavljević jedan je od retkih pevača koji nikada nije otišao iz svog rodnog mesta. Istina je da se njegovo rodno mesto nalazai na nekoliko kilometra od srpske prestonice, ali mnoge njegove kolege su iz tog kraja pa su čim su zaradile koji dinar više brže-bolje pobegli iz malog mesta Barič.

Tokom emisije Amidži šou, pušten je segment iz emisije Paparaco lov-a koja je posetila rodni kraj pevača kako bi usnimili kuću.

- Ja sam uvek tamo i volim tamo da živim, srećan sam i porodicom i komšijama.

Podsetimo, za muzičara Milančeta Radosavljevića vezivalo se nekoliko bizarnih priča, a on ih je jednom prilikom sve demantovao.

Najpre se pisalo da je poginuo od udara groma, a potom i da je sahranjen sa harmonikom koja je bila njegov zaštitni znak.

Onda je usledio veliki šok, a detalje je sam Milanče ispričao jednom prilikom.

„Svašta sam čuo o sebi, ali postoji najveća laž, urbana legenda na koju nikako ne mogu da stavim tačku. Kažu da me je udario grom, da su me sahranili i to sa harmonikom koju su lopovi odmah nakon toga pošli da ukradu. Kada je, kao, grob otkopan, ja sam bio živ. Sada stavljam tačku na tu priču. Nemam pojma odakle potiče, ali znam da su je dosoljavali i znam i ko je dosoljavao. Nema istine u tome. Prvi put sam u Rušnju na svadbi čuo tu priču, došao sam kod majke i pričam joj: ‘Idu dvoje mladih i pitaju me da li sam poginuo’. Majka kaže: ‘Iju, šta sve neću čuti!’ Kad nije pala u nesvest“, rekao je Milanče, a ovi navodi među ljudima su toliko uzeli maha, da mnogi i dalje veruju da je Milanče mrtav.

„A dokle ide taj bezobrazluk govori i to da, kada gostujem negde na nekoj televiziji, zovu gledaoci i ubeđuju me da sam sahranjen: ‘Ne znaš ti, znamo mi’“, istakao je Milanče ranije.

Autor: N.B.