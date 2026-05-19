Novac, uspeh i slava su ga upropastili! Sloba Vasić je maloletan ušao u estradni svet, uhvatio se opasnog društva, kuburio sa gojaznošću, napadima panike, aneksioznošću...

Nedavno je napravio incident na aerodromu, u alkoholisanom stanju.

Pevač Slobodan Sloba Vasić nedavno se našao u centru skandala kada je izazvao haos na beogradskom aerodromu sa kojeg je udaljen u alkoholisanom stanju umesto da otputuje na zakazan nastup u Cirih. Njegov životni put, od dečaka koji je pevao u kafani do zvezde koja se bori sa anksioznošću, pun je neverovatnih uspona i bolnih padova.

Nakon incidenta na aerodromu, Sloba Vasić je hitno prebačen u Urgentni centar na ispiranje želuca, a potom i na VMA. Prava drama usledila je kada su ga odatle odvezli direktno u neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr Laza Lazarević“. Pevač je zadržan pod nadzorom lekara jer medicinska terapija koju koristi strogo zabranjuje mešanje sa alkoholom.

Slobina priča počinje u Subotici, gde je već sa samo 14 godina svirao harmoniku i pevao po lokalnim kafanama. Vrtoglavi uspeh i slava stigli su ga sa 17 godina, kada je učestvovao u jednom muzičkom takmičenju i snimio mega hitove poput "Anonimne" i "Moje bivše drage".

Međutim, novac i slava uzeli su svoj danak. Pevač je priznao da je imao i do pet nastupa nedeljno, pevajući čak i pod temperaturom, dok ga je ogromna popularnost odvela u problematično društvo.

Enormna zarada i pritisak doveli su ga jake anksioznosti. Vasić je otvoreno priznao da je na nastupima, pred hiljadama ljudi, doživljavao jezive napade panike.

Pored toga, slava se odrazila i na njegovo telo. Godinama se borio sa gojaznošću, ugrađivao i vadio balon iz želuca, imao neuspešnu operaciju uklanjanja viška kože, da bi se na kraju prošle godine podvrgao operaciji smanjenja želuca u Turskoj.

