Pozajmila sam 50 evra i otišla! Ivana Bum Nikolić bez znanja roditelja NAPUSTILA PORODIČAN DOM!

Ovo niko nije znao!

Ivana Bum Nikolić je gostujući u emisiji "Amidži šou" otkrila koju pesmu svoje koleginice Sanje Vučić bi volela da ima u svojoj diskografiji.

- Đerdan, ona je baš dobra - rekla je Ivana.

Ognjen ju je potom upitao da li se desilo nešto više između nje i košarkaša Crvene Zvezde Čime Monekija.

- Nije, ali čekajte spot pa ćete videti - rekla je Ivana.

- Da li je tačno da si kao mlada pozajmila 50 evra i napustila porodični dom - pitao je Ognjen.

- Da, ja sam stvarno bila luda, verovala sam u svoje snove, moji to nisu razumeli, ultra je zabavna priča. Nisu verovali u neke stvari u koje sam ja verovala, ja sam pozajmila 50 evra od druga i otišla na Karibe. Ja sam tada imala nastupe sa Modelsicama, imala sam dva nastupa, radile smo tamo nastupe i kalendar, tad smo upoznale Zorana Milinkovića koji je imao u planu da napravi grupu "Huricane", i sve se tu desilo. Kad sam ja dobila poziv, mojima nisam smela da kažem jer ne bih otišla, onda sam se setila da pozajmim 50 evra od druga sa fakulteta i otišla - rekla je Ivana.

