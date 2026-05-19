Voli tamburaše, ali i sve ostale pesme zna! Sofra otkrio šta je svirao kod Nikole Jokića na svadbi, ostali su PRIJATELJI!

Redovno se čuje sa našim džokerom.

Naš harmonikaš Aleksandar Sofronijević svirao je na svadbi našeg čuvenog košarkaškog asa Nikole Jokića, a sada je u emisiji "Amidži šou" otkrio da su i dalje u kontaktru.

- Posetio si Nikolu Jokića u Denveru i svirao na njegovoj svadbi, da li ste i dalje u kontaktu i da li se družite - pitao je Ognjen.

- Jesmo, ja sa vremena na vreme pošaljem poruku pred neki meč, odgovori, čujemo se, sad je došao pa se nadam da ćemo se videti. To je jedna divna porodica, koja mnogo voli lepu, narodnu muziku. On voli te tamburaške, ali sve pesme zna, ozbiljan repertoar ima, sve prati - rekao je Sofra.

