SKLONILI SU MI MIKROFON! Nedeljko Bilkić otkrio kako mu je Tito zabranio da PEVA OVE PESME!

Izvor: Pink.rs

Ovo niko nije znao.

Nedeljko Bilkić, čuveni pevač, otkrio je u emisiji "Amidži šou" da mu je svojevremeno Josip Broz Tito zabranio da peva određene pesme, te da su mu čak sklonili i mikrofon u njegovoj rezidenciji.

- Zbog čega pred Titom niste mogli da pevate pesmu "Kad bih mogao da se podmladim" - pitao je Ognjen.

- Tačno je bilo zabranjeno, dat mi je spisak pesama koje mogu da pevam. Za tu jednu Novu godinu, on je mene pohvalio, kad smo seli zajedno i rekao: "Vi bogati Bilkiću imate jak glas, vi ste meni sinoć probili uvo". Pevali u njegovoj rezidenciji, kad sam ja izašao, oni meni sklonili mikrofon. Terezi Kesoviji su rekli samo: Vi ste završili pevanje, nema više - rekao je Bilkić.

Autor: R.L.

