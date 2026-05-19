Trudna Edita Aradinović zasijala na Nućijovoj promociji: Za dva meseca treba da se porodim, trening mi je spas!

Uskoro će se ostvariti u najvažnijoj ulozi u životu.

Pevačica Edita Aradinović pojavila se večeras na promociji novog albuma svog kolege Nućija i zablistala u sedmom mesecu trudnoće.

Edita je napravila manju medijsku pauzu, zbog drugog stanja, ali je večeras zablistala pravim trudničkim sjajem.

Pevačica je u žutoj rolci sa miš rukavima privukla pažnju svih prisutnih i niko nije mogao da sakrije osmeh kada ju je video u poodmakloj trudnoći.

- Drago mi je što sam večeras ovde zbog Nućija. On je neko koga izuzetno cenim, kako privatno tako i poslovno. Veoma je talentovan, kreativan i uvek donosi nešto novo na scenu - rekla je pevačica.

- Trudim se da vodim miran i zdrav život. Redovno treniram, zdravo se hranim i dosta vremena provodim sa svojim psima. Trening mi posebno prija sada kada sam usporila sa poslom. Ostao mi je još jedan nastup, nakon čega planiram da se potpuno posvetim sebi i pripremama za porođaj - iskreno je ispričala i dodala:

- Osećam se stvarno super, za dva meseca bi trebalo da se porodim. Trening mi je spas jer sam prestala da radim. Imam još jedan nastup. Živim normalno, jedem treniram, provodim vreme sa psima. Verujem u dobro i znam da će sve biti tako, sve i da je neka poteškoća - rekla je Edita.

Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Pink.rs/A. Nikolić Previous Next

Autor: R.L.