Ceca ZASENILA SVE! Pojavila se u izazovnom, elegantnom kompletu, sve oči uprte u njen dekolte! (FOTO)

Došla je da isprati promociju mladog kolege.
Mladi, uspešni treper Igor Panić Nući danas održava promociju svog drugog albuma kao i koncert, a na ovom događaju pojavili su se mnoge eminentne ličnosti sa javne scene.
Osim Teodore Džehverović, Desingerice, Edite Aradinović, Andrije Jo, Sanje Vučić, Ene Lune, na Nućijevoj promociji pojavila se i Svetlana Ceca Ražnatović.
Ceca se pojavila u elegantnom, krem kompletu, koji je istakao njenu vitku liniju, ali i dekolte, te su mnogi komentarisali da nikad mlađe nije izgledala.
Osim njih, na pormociju su došli i Ema Radujko, Dušan Petrović, Heni, Džordži.
Autor: R.L.