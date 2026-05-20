To su posledice rata! Milanče Radosavljević od rođenja ima veliki zdravstveni problem, zbog toga nikad nije mogao da svira harmoniku!

Ovo mnogi nisu znali.

Milanče Radosavljević otkrio je u emisiji "Amidži šou" da ima od rođenja problem sa šakama, te da zbog tog urođenog problema nikad nije mogao da nauči da svira harmoniku.

- Da li je tačno da zbog problema sa rukama niste mogli da nađete nijednog profesora koji bi mogao da vas nauči da svirate harmoniku - pitao je Ognjen.

- Da, nažalost, moja sudbina je takva kakava jeste, bio je jedan jedini profesor u Obrenovcu, on je bio mlad profesor, rodio sam se tako u izbeglištvu, to su posledice rata, tvrdim da u vreme rata ima mnogo ljudi koji nisu načisto - rekao je Milanče.

Autor: R.L.