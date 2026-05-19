Tea Tairović u pink kombinaciji izgleda kao MILION DOLARA, Ivan blista kraj nje! Otkrila da li bi SLEDEĆE GODINE IŠLA NA EVROVIZIJU (FOTO)

Ne skida osmeh sa lica.
Jedna od najpopularnijih zvezda u regionu trenutno, Tea Tairović, pojavila se večeras na promociji albuma trepera Igora Panića Nućija i ostavila bez reči sve prisutne.
Ona je za ovu priliku izabrala izazovnu, pink, dugu haljinu, koja prati liniju tela i ima otvorena leđa.
Društvo joj je i ovog puta pravio suprug Ivan, koji je blistao u crnoj, svedenoj kombinaciji.
Tea je ovom prilikom otkrila da bi volela da izađe na veliku scenu "Evrovizije".
- Volela bih, zašto da ne, ali moram da pohvalim i naše momke koji su bili ove godine na Eurosongu - rekla je kratko Tea.
Pored Tee, na promociji su se pojavili Teodora Džehverović, Ceca Ražnatović, Emina Jahović, Andrija Jo, Sara Jovanović, Sanja Vučić, Heni, Džordži, Edita Aradinović i mnogi drugi.
Autor: R.L.