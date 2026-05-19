AKTUELNO

Domaći

BILO JE MAGIČNO! Emina Jahović progovorila o smelim scenama sa Nućijem u duetskoj pesmi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Imali su odličnu saradnju.

Pevač i reper Igor Panić, poznatiji kao Nući, večeras održava koncert i promociju albuma na kom su se pojavile njegove brojne kolege. Među prisutnima bila je i Emina Jahović, koja je sa Nućijem snimila i duetsku pesmu.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Nući je divan momak, dobar, fin, sve ono što ja cenim kod ljudi on ima. Talentovan je, pesma je meni legla, sve se uklopilo - kazala je ona.

Emina je prokomentarisala i malo prisnije scene koje je imala sa Nućijem u spotu za duetsku pesmu.

- Ja sam glumila u seriji, nije strašno. Nisu to bile smele scene. Ne znam da li da se zahvalim na tome. Oni su me pozvali za kolaboraciju, ja sam pristala. Ja sam došla u studio, mi smo otpevali, doradila sam svoj tekst. Bilo je magično kao i sama pesma, kao proces rada. Kad treba nešto dobro da se desi, onda se i desi - rekla je ona, pa priznala da se dešavalo da je odbijala saradnje.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Dešavalo se da sam odbijala saradnje, mnogo poštujem svoje kolege, samo mi nekada ne odgovara energija pesme. Ovo je bilo nešto što se meni sviđa i gde se pronalazim. On se ponaša kao prava svetska zvezda, tako treba da se radi - kazala je pevačica.

Autor: R.L.

#Emina Jahović

#Igor Panić Nući

POVEZANE VESTI

Domaći

VEOMA SAM SREĆNA I PONOSNA NA SVOJ NAPREDAK: Magdalena Vračić progovorila o duetskoj pesmi sa Bekutom, pa otkrila od kog člana žirija u PINKOVIM ZVEZD

Domaći

SLOBA JE PREDIVAN, MNOGO SAVETA MI JE DAO: Pobednica šoua ''Pevaj sa mnom'' za Pink.rs progovorila o saradnji sa Radanovićem i njihovoj duetskoj pesmi

Domaći

Čak deset takmičara se seli iz Bele kuće: Ovo je spisak novih Odabranih! (VIDEO)

Zadruga

Čak osam takmičara se seli iz Bele kuće: Ovo je spisak novih Odabranih! (VIDEO)

Domaći

Emina Jahović objavila sliku sa majkom: Svi kažu da je nasledila njen stav i lepotu (FOTO)

Domaći

Insta rešetka: Lejdi Di progovorila o druženju sa Lakićem i Matorom, pa potkačila Kačavendu (VIDEO)