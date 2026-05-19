OVO SU MERE FATALNE DIVE! Evo koliko je tačno visoka i teška Jelena Karleuša!

Ovo je mnoge interesovalo.

Jelena Karleuša decenijama ponosno nosi titulu jedne od najfatalnijih žena sa estrade. O njenom izgledu pričaju i svetski mediji, a malo ko zna koje su mere fatalne dame.

S obzirom da retko kad imamo prilike da je vidimo u ravnoj obući, mnogi ni ne slute da je Jelena i bez njih prilično visoka. Kako kažu razna istraživanja ženi je idelan muškarac visine od 180 cm do 190cm. Jelena je visoka čak 180 cm.

Poznato je da Karleuša veoma vodi računa o izgledu i kilogramima, a kako kaže, ključ je u disciplini i zdravim navikama. Godinama ne jede meso, izbegava hleb i ne konzumira alkohol ni kafu.

- Ja sam daleko od 60 kila. Verovala ili ne, imam preko 70! (smeh) Ali, ja sam jako visoka žena. Nekada davno sam imala i manje od 60, ali sa godinama je to drugačije. Naravno, bitno je kako to izgleda na nekome. Ja moje kilograme dobro nosim. Smatram da i pre, kad sam imala više kilograma, da sam ja to znala da upakujem kako treba. A trbušnjaci, oni su od igranja i od pevanja, pošto je pevati i igrati jako teško - priznala je Jelena pre nekog vremena.

Autor: R.L.