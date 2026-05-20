NISAM MOGLA DA DIŠEM, HODAM... Didi Džej ozbiljno bolesna: Tek posle dva i po meseca su mi dali dijagnozu

Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, na svom TikTok nalogu otkrila je od čega boluje i zabrinula sve priznanjem da joj je dijagnostikovan POTS. Ona je otkrila kako je saznala da sa njom nešto nije u redu.

Didi je rekla da je sve počelo u januaru ove godine, danima se nije osećala dobro, a onda je rešila da ode kod lekara i detaljno se pregleda.

- U početku nisam znala šta se dešava i zašto mi danima nije dobro, moje stanje traje od januara, tada sam se nekoliko puta javila lekaru, ali su mi rekli da imam običan virus, da treba da odmaram i da će to proći. Nakon toga sam otišla u Njujork na "Fashion week" i primetila sam da ne mogu da dišem i da nemam snage da hodam i da se nešto ozbiljno dešava sa mnom, nakon toga sam posetila kardiologa i otkrila sam da imam upalu srčane maramice - rekla je Dijana.

- Nakon nekoliko nedelja terapije, pošto mi nije bilo bolje, imala sam gušenje, probadanje u grudima, vrtoglavice, skakanje pulsa i pritiska i nemogućnost da hodam, odlučila sam da nastavim dalje sa pregledima i da pronađem doktora koji će otkriti šta se tačno dešava sa mnom. Tek nakon dva i po meseca sam saznala da imam POTS, pre toga nijedan doktor nije mogao da otkrije šta zapravo imam - kazala je ona.

Dijana ističe da je ovo za nju najteži period.

- Ovo je zaista najteži period u mom životu jer nisam bila u mogućnosti normalno da živim i funkcionišem, niti da se posvetim karijeri. Moja ćerka je stalno ležala kraj mene i čekala da mi bude bolje. Meni je već dosta bolje, ali i dalje nisam u mogućnosti da dugo hodam, ne mogu da treniram i zabranjeno mi je da letim avionom. Oporavak od POTS-a baš dugo traje i imam sreću što sam saznala na vreme jer je u tom slučaju potpuno izlečiv. Verujem da postoji puno ljudi koji ovo imaju, a da to ne znaju i nažalost u našoj zemlji ljudi uglavnom nisu ni čuli za ovu bolest. Obratilo mi se puno žena sa sličnim simptomima i mislim da bi javnost trebalo što više da se informiše i da se proširi svest kako bismo ljudima na vreme pomogli da se izleče - rekla nam je Didi Džej.

Autor: D .T.