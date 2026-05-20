PONOVO BUKTI RAT SESTARA KOVAČ! Aleksandra i Kristina u novoj rundi obračuna preko mreža: Pripisuje mi se da sam SESTROMRZAC, da sramotim MRTVE RODITELJE!

Kantautorke Kristina i Aleksandra Kovač, bivše članice nekada popularnog muzičkog dua "K2", ne razgovaraju više od deset godina, uprkos tome što su rođene sestre.

Kristina se pre mnogo godina javno, putem Fejsbuka, odrekla starije sestre Aleksandre, a njihov rat rasplamsao se tada na društvenim mrežama. Sada, nekoliko godina kasnije, usledila je nova runda obračuna.

Naime, Aleksandra se oglasila u jeku priča o glasanju članova srpskog žirija, kojim je presedavala, na Evroviziji, a iskoristila je priliku da prozove i sestru, koja ju je prethodno prozvala.

- Pripisuje mi se da sam "sestromrzac", da se "javno svađam sa rođenom sestrom i sramotim mrtve roditelje", iako svi dobro znaju da nisam nikada izgovorila ili napisala nijednu ružnu reč o svojoj sestri ili bilo kojoj drugoj osobi. Molim sve one koje isključivo zanima sramni "reality" koji je ona bazirala na lažima i ljubomori, da shvate da ona nije deo mog života od 2014. godine, i da više nikada neće biti. Tačka - napisala je Aleksandra.

Kristina nije ostala nema. Objavila je staru zajedničku fotografiju sa Aleksandrom i poručila:

- Juče sam držala probu svog hora Melting pot-a, a u ne baš optimalnom raspoloženju, iskreno. Nakon toga, kad sam smela da udahnem duboko, sišla sam do kanala ovde na Lumi i shvatila... Mislim da ne postoji više nijedan delić u tapiseriji mog tkanja, u mom ranom detinjstvu, mladosti, prvom delu života, a da nije bespovratno umrljan njenom izmanipulisanom transformacijom u nekog koga ne prepoznajem... Svaka uspomena, svaka slika, svaka pesma napravljena, muka podeljena, svako divljenje i obožavanje prema starijoj, najbližoj sestri, kakvo samo deca imaju... Mamina neverovatna ljubav, tatini talenat i poštenje... Jedan dom koji na kraju izgleda kao ruševine svega što sam znala i volela - napisala je Kristina u opisu fotografije.

Autor: D. T.