Pričali su da ne znam da pevam, a ja 15 godina na estradi! Kaća Grujić iskreno o počecima i estradnim zmijama: Tako zlobni, sujetni...

Folk pevačica Katarina Grujić nedavno je objavila prvi deo svog novog albuma, a tim povodom je otvoreno progovorila o detaljima iz svoje karijere, učešću u muzičkom takmičenju, promašajima bivšeg menadžerskog tima, kao i o ogromnoj svoti novca koju je uložila u nove projekte.

Katarina Grujić je priznala da je u svoje nove muzičke projekte uložila impresivnih 100.000 evra, ističući koliko su cene na estradi drastično skočile u odnosu na početak njene karijere.

- Ja inače ne pričam o cenama, ali generalno je istina, zato što sam stvarno dosta uložila u tri pesme i tri spota. Kada pogledam vreme kada sam izdala prvi album generalno se promenilo sve nekako u svakom poslu mislim da su se svuda povećale cene. Previše su ljudi digli cene za sve, i za pesmu, i za tekstove, i za spotove, i za rasvetu. Mislim da je generalno mnogo teže i više ti treba sada novca i svega nego tada. Tada je bilo izbaciš album i to je to, ili si hit ili nisi hit - ispričala je pevačica.

Ona se osvrnula i na to što su njene nove numere pomalo "osvetničke", te priznala da je nekada bila dosta ljuća na zlurade komentare:

- Kada sam bila mlađa jesam, znaš kako kažu, ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Nije baš tako, ako ti mene tri puta kamenom, ja ću tebe stenom. Šalim se, nekada ranije sam bila takva i jako sam bila ljuta na ljude, zašto postoje takvi zlobni sujeti, ovakvi, onakvi, ali prosto to je tako svuda u svakom poslu. Nije mi jasno zašto to neki ljudi rade, ali prosto navikneš se i sada su mi neki drugi prioriteti.

Prisećajući se svojih početaka, Katarina je otkrila da su mnogi sumnjali u nju i njen talenat, ali da im je ona svojim 15 godina dugim opstankom na sceni sve dokazala.

- Generalno uvek su svi bili stvarno divni prema meni i lepo su me komentarisali, možda ako je neko dao neki savet ili izneo neko mišljenje, nikada to ništa nije bilo zlonamerno, nego samo savet da ja budem još bolja u sledećem krugu. Dosta njih i nije verovalo u mene, ali eto sada nažalost će morati da veruju. Za mene su pričali da ne znam da pevam, ali eto mene posle 15 godina i dalje sam tu i dalje haram estradom, a oni se sad šminkaju ili su influenseri ili rade negde, ne bave se više pevanjem, tako da ne treba ljude nikada potcenjivati, jasna je bila pevačica.

Ipak, i pored velikog uspeha koji je postigla sa brojnim hitovima, pevačica ističe da postoji jedna velika stvar zbog koje žali, a za to krivi tadašnji menadžerski tim.

- Mislim da sam imala pogrešan tajming kada sam bila u jednom menadžerskom timu, kada sam izbacila sve velike hitove koji broje preko 40 miliona pregleda bez marketinga u to vreme. Tada je bila greška mog menadžerskog tima što me tada nije pogurao, što nisam imala nekog ko će da stoji uz mene i da kaže: 'Da Katarina ti si trenutno najtraženija, ti treba to da uradiš i hajmo.' Nikoga to nije zanimalo, prosto ja nisam mogla da postignem sve, da se bavim i ovim i onim i prosto nekako to vreme tada kad sam trebala da zakažem solistički koncert zbog menadžerskog tima nisam, krivo mi je zbog toga, što ne znači da u skorije vreme neću najaviti neki veliki projekat, zaključila je Katarina.

Autor: D .T.