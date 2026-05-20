AKTUELNO

Domaći

Slađa je mislila da sam upucan! Oglasio se Đani nakon što ga je na veselju UJEO ĆOVEK: Bio sam sav krvav, otkinuo mi je POLA MLADEŽA!

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: E-Stock/Nenad Milošević ||

Radiša Trajković Đani prvi put je progovorio o drami koja se dogodila na jednom njegovom nastupu kada ga je gost ujeo za stomak.

Pevač je progovorio o nemiloj situaciji, te priznao da je i sam bio u šoku kada je shvatio šta se dogodilo.

- Dobro sam, imam mali zavoj ovde. Ujeo me jedan moj poznanik, krenulo je kroz šalu, zezanje i skočio je da me ujede. Međutim, ovde sam imao veliki mladež, a pošto sam i nedavno radio stentove i pijem lekove za razređivanje krvi... On mi je otkinuo pola mladeža i bio sam ceo od krvi, krv je bila na sve strane, ja sam gleda mislio sam da me ubo neko. Ali hvala Bogu, treba samo da zaraste - započeo je Radiša Trajković Đani i otkrio kako je reagovao na ovu nemilu situaciju.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

- Pa kako da reagujem, svašta sam doživeo, stvarno se plašim kerova i ceo život kad vidim kuče na ulici bežim da me ne ujede, i na kraju me ujede čovek. Dva tetanusa sam primio, rekao je folker i otkrio da li se čuo sa čovekom koji ga je ujeo.

- Nismo se čuli, šta ja ga znam ceo život iz Pariza, to su ovi moji Romi, njemu je bilo krivo. Nije želeo da do toga dođe, nije namerno, dodao je pevač.

- Ja kažem samo još grom da me udari, i lomio sam ruke, svake godine neki maler, dodao je.

Otkrio je da je njegova supruga Slađa bila uplašena.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Slađa se istraumirala, kad je neko pozove za mene, ona misli na najgore da me upucao neko. Ja joj kažem ljubavi niti imama obezbeđenje, niti koga nisam uvredio, ima ljudi koji te ne vole. Ja niti koga diram, niti se mešam gde mi nije mesto, niti sam kome dužan pare, niti sam na kamati, niti kockam. Smanjio sam cirkanje, čaša dve vina.

Autor: D .T.

#Bolnica

#Radiša Trajković Đani

#Ujed

POVEZANE VESTI

Domaći

Oglasila se Slađa nakon što je Đani izujedan na svadbi: Primio je tetanus i pije antibiotik

Domaći

NIJE MI IH ŽAO: Đani progovorio o kolegama iz Pinkovih zvezda, priznao kako je reagovao kada ga je Desingerica pozvao da snime duet

Domaći

Ne razumem, što su zaglavljeni?! Đani o kolegama koji ne mogu da se vrate u Srbiju zbog rata u Emiratima: Brate, samo platiš skuplju kartu...

Domaći

KAD SAM PROBAO, UHVATILA ME JE PARANOJA! Đani otvoreno progovorio o konzumiranju narkotika: Davno mi je to ponudila jedna starija koleginica...

Domaći

Evo gde se Đani nalazi nakon nezgode: Oglasila se Slađa i otkrila sve, pa odgovorila na prozivke da je pevač bio pijan kada se povredio

Domaći

HAOS NA SVADBI, GOST UGRIZAO ĐANIJA ZA STOMAK: Pevač hitno završio u bolnici, evo kako se sad oseća (FOTO)