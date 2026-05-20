Slađa je mislila da sam upucan! Oglasio se Đani nakon što ga je na veselju UJEO ĆOVEK: Bio sam sav krvav, otkinuo mi je POLA MLADEŽA!

Radiša Trajković Đani prvi put je progovorio o drami koja se dogodila na jednom njegovom nastupu kada ga je gost ujeo za stomak.

Pevač je progovorio o nemiloj situaciji, te priznao da je i sam bio u šoku kada je shvatio šta se dogodilo.

- Dobro sam, imam mali zavoj ovde. Ujeo me jedan moj poznanik, krenulo je kroz šalu, zezanje i skočio je da me ujede. Međutim, ovde sam imao veliki mladež, a pošto sam i nedavno radio stentove i pijem lekove za razređivanje krvi... On mi je otkinuo pola mladeža i bio sam ceo od krvi, krv je bila na sve strane, ja sam gleda mislio sam da me ubo neko. Ali hvala Bogu, treba samo da zaraste - započeo je Radiša Trajković Đani i otkrio kako je reagovao na ovu nemilu situaciju.

- Pa kako da reagujem, svašta sam doživeo, stvarno se plašim kerova i ceo život kad vidim kuče na ulici bežim da me ne ujede, i na kraju me ujede čovek. Dva tetanusa sam primio, rekao je folker i otkrio da li se čuo sa čovekom koji ga je ujeo.

- Nismo se čuli, šta ja ga znam ceo život iz Pariza, to su ovi moji Romi, njemu je bilo krivo. Nije želeo da do toga dođe, nije namerno, dodao je pevač.

- Ja kažem samo još grom da me udari, i lomio sam ruke, svake godine neki maler, dodao je.

Otkrio je da je njegova supruga Slađa bila uplašena.

- Slađa se istraumirala, kad je neko pozove za mene, ona misli na najgore da me upucao neko. Ja joj kažem ljubavi niti imama obezbeđenje, niti koga nisam uvredio, ima ljudi koji te ne vole. Ja niti koga diram, niti se mešam gde mi nije mesto, niti sam kome dužan pare, niti sam na kamati, niti kockam. Smanjio sam cirkanje, čaša dve vina.

Autor: D .T.