Otac Alekse Jelića otkrio stanje pevača posle hitne operacije: Lekari su rekli da...

Pop pevač i plesač Aleksa Jelić uspešno se oporavlja nakon intervencije tokom koje mu je ugrađen stent, a sada se o njegovom zdravstvenom stanju oglasio i njegov otac, poznati muzičar Dragi Jelić.

Kako je Dragi Jelić otkrio za Telegraf, Aleksi je ugrađen stent na karotidi, nakon što su lekari tokom pregleda ustanovili ozbiljno suženje krvnog suda.

- Ugrađen mu je stent, u pitanju je karotida. U startu je bila opcija operacija, lekari su rekli da može da se reši sa stentom, a za mesec dana kontrola. Sve je kako treba, on je super, dobro se oseća - rekao nam je Dragi.

On je objasnio i da Aleksa prethodno nije imao ozbiljnije simptome, već je problem otkriven tokom redovne kontrole.

- Ništa nije osetio, išao je na kontrolu, i tada su videli da mu je bila povećana zapušenost karotide - bila je 80, dok je ranije imao 40, tako da su lekari savetovali intervenciju. Sve je kako treba - rekao je Dragi za Telegraf.

On danas živi mirnim povučenim životom, a zbog prirode posla često je na relaciji Barselona-Beograd.

