Srpska pevačica hitno primljena u bolnicu: Stanje se iskomplikovalo, čeka operaciju

Pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina oglasila se iz bolničkog kreveta i otkrila da čeka na operaciju.

Naime, ona je na Tiktoku objavila jednu fotografiju sa putovanja i otkrila da je samo dan nakon toga završila u bolnici usled zdravstvenih komplikacija.

- Samo dan posle zbog iznenadne komplikacije sam ovde - čekam operaciju. I eto vam ga ceo život u dva dana - napisala je Mahrina.

Ona je navela i da joj je život u proteklom periodu zadao mnoge probleme.

- Evo sa vama da podelim neke od svojih misli…U poslednje vreme, nisam imala ništa manje problema nego u prethodnom periodu. Samo sam naučila da se nosim sa njima sa osmehom na licu i da je sve od Boga. Dosta sam se preispitivala oko svega, dosta promena se u meni odjednom desilo, ali sve to mi je prijalo. I shvatila sam - ti nisi ono kakvim te ljudi vide, nisi ni ono kakvim želiš da te ljudi vide. Ti si ono sto napraviš od samog sebe i ono u šta ti veruješ. I tu je cela poenta - poručila je.

