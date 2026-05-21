Stevanu Anđelkoviću presela prva bračna noć: Krenuo sam da joj skidam haljinu, a onda je neko pozvonio u pet ujutru

Poznati pevač Stevan Anđelković godinama uživa u skladnom braku sa suprugom Natašom, kojoj je izgovorio sudbonosno "da" 2018. godine, nakon što su prethodno bili u vezi punih 11 godina.

Iako retko u javnosti govori o svom privatnom životu, pevač je svojevrmeno otkrio potpuno neočekivane detalje o njihovom odnosu. Nakon venčanja, Stevan i Natašu su očekivali romantičnu prvu bračnu noć, ali su im se planovi potpuno izjalovili kada se umešala mladina rodbina. Stevan je kroz smeh ispričao šta se tačno dogodilo.

- Krenuo sam da joj skidam haljinu, želeli smo da imamo prvu bračnu noć, ali onda nam je njena rodbina u pet ujutru pozvonila na interfon jer nisu mogli da nađu smeštaj. Izašla je da im pomogne, ja sam za to vreme zaspao. Kada je htela da uđe nazad, nije mogla da me probudi i zajedno sa komšinicom je morala da obije vrata, kako bi ušla u stan. Pravo ludilo - ispričao je svojevremeno pevač.

Njihov sudbinski susret dogodio se u jednom lokalu gde je on nastupao, a kako kaže, ona ga je isprva nervirala jer je bila nedostupna.

– Pevao sam u jednom klubu kada sam je ugledao. Međutim, ona je meni bila totalno antipatična. Nisam poželeo ništa da imam sa njom. Bila je dominantna, pravila se važna, a u stvari sve je to bio neki odbrambeni mehanizam, štit. Pitala me je da otpevam neku pesmu, ja sam rekao da je ne znam. Toliko me je nervirala – rekao je Steva nedavno za domaće medije.

Autor: D. T.