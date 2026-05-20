Drama na letovanju! Luna Đogani sa ćerkom završila u bolnici: Inficirana joj je ruka!

Luna Đogani otputovala je sa mužem i decom na odmor u Tursku, ali je porodično uživanje nakratko prekinuto. Zbog infekcije na ruci mlađe ćerke Lane, koja je buknula usled ujeda, porodica je hitno morala da potraži lekarsku pomoć i poseti bolnicu.

Porodično putovanje dobilo je neočekivani obrt, a Luna se oglasila iz Turske kako bi sa svojim pratiocima podelila šta se tačno dogodilo i podsetila ih da im ovo nije prvi put da se susreću sa sličnim problemom.

- Moramo turistički da obiđemo bolnice ovih predela. Sećate se Luksemburga kada smo završili u bolnici, jer se Lani inficirala ruka - izjavila je Luna.

Luna se snimala sa devojčicom i pokazala pratiocima da su maloj Lani zavili inficirani prst. Zatim je detaljno objasnila šta su lekari ustanovili i kakvu je terapiju devojčica dobila.

- Evo je Lana u bolnici, stavili su joj ovaj zavoj, antibiotsku kremu i dobila je terapiju i za alergiju. Moramo da pazimo da ruka bude suva. Doktor misli da je to neki ujed koji je inicirao da se alergijiski odraguje, ova rana koju je imala na prstu se inficirala. Brzo smo sve završili, biće dobro - objasnila je ona.

Uprkos stresnoj situaciji, devojčica je odlično podnela posetu lekaru, a mama Luna nije krila ponos zbog njenog dobrog ponašanja tokom pregleda.

- Jel si bila hrabra, nisi se plašila. Doktor kaže da je jako mirna i dobra - rekla je Luna svojoj ćerki.

