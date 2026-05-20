Đani prvi put u javnosti nakon što je izujedan na nastupu: Pogledajte kako pevač izgleda nakon drame! (FOTO+VIDEO)

Danas se pojavio na rođendanu i promociji novog albuma koleginice Katarine Grujić.

Radiša Trajković Đani doživeo je nesvakidašnji incident na svadbi u Staroj Pazovi kada ga je gost ujeo za stomak, nakon čega je morao da potraži medicinsku pomoć.

Gost je u naletu euforije ugrizao Đanija za stomak i otkinuo mu deo mladeža, što je izazvalo krvarenje. Đani je odmah prekinuo nastup, a zbog povrede je primio tetanus vakcinu i pije antibiotike.

Danas se Đani pojavio na promociji novog albuma koleginice Katarine Grujić. On je bio vidno raspoložen i u dobroj energiji, te je pozdravio prisutne fotoreportere uz osmeh.

Katarina je za medije pozirala sa porodicom, majkom, ocem i sestrom.

