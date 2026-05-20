KAJA PUCA NA EVROVIZIJU: Napisala sam pesmu u JAKO LOŠEM PERIODU, nije ljubavna! Pevačica otkrila i čega se gnuša u poslednje vreme! (FOTO+VIDEO)

Pevačica Kaja Ostojić pojavila se u javnosti i tom prilikom otkrila zbog čega je došla u crnoj odevnoj kombinaciji, te otkrila da je spremila pesmu za narednu "Pesmu za Evroviziju".

Kaja bi volela da predstavlja svoju zemlju na najvećem muzičkom takmičenju na svetu, pa je istakla kakva je numera.

- Crno večeras, najbolja varijanta, najbolje se osećam u tome. Danas sam svašta nešto stigla, sređivala papirologiju, pa trening, pa ovde, sve stignem. Treniram, a znam da jedem uveče u Meku, pa se posle kajem - rekla je Kaja Ostojić pred našim kamerama prvo.

- Kad ja pustim album od Adel, to su ti neki trenuci kad hoću da se ubijem, pa pustim njene pesme da se dokrajčim i to je to! Mene vidite na Evroviziji? Ja sam spremila pesmu za PZE, prijaviću se ove godine, pa ćemo videti. Neki srednji tempo je u pitanju, ozbiljna tematika, društveno-socijalna pesma je u pitanju, nije ljubavna pesma u pitanju, dosta sam radila na njoj, napisala sam je u jednom lošem periodu. Mislim da će se ljudima dopasti - navela je ona potom.

"Ludo je vreme, ljudi su dotakli dno"

Kaja nije zadovoljna ponašanjem mnogih ljudi sa kojima dolazi u kontakt.

- Došlo je neko ludo vreme, gledam da se distanciram od ljudi, da se izolujem, u domu mi je "sejf zona". Uvek pišem pesme kad mi je loše. Kad mi je dobro, ne postoji nikakva kreativa kod mene, samo cveće, proleće! Gnušam se, inače, koliko su neki ljudi dotakli dno - istakla je Kaja, koja je, inače, u četvrtom braku.

