NADAM SE DA ĆE SE OPORAVITI! Pevačica progovorila o tragediji Darka Lazića i lečenju Slobe Vasića na psihijatriji: Nakon skandala se čula sa njegovom ženom (Video)

Pevačica Andreana Čekić pojavila se na rođendanu kod kume Kaće Grujić gde je govorila o aktuelnim temama. Ona je kuma i sa Darkom Lazićem koji prolazi kroz težak period nakon smrti brata, a i bliska prijateljica sa kolegom Slobom Vasićem koji je pre nekoliko dana hospitalizovan u bolnici "Laza Lazarević" nakon skandala na aerodromu.

Andreana kaže da je sa Darkom Lazićem u redovnom kontaktu i da za njega nema reči utehe.

- Darko se dobro drži, dobro je. Čujemo se jako često i viđamo, on mora da se drži, da sa sa sobom bude najviše. Mislim da ništa njemu ne pomaže, u principu, ali postoje stvari koje moraš u životu. Naravno, podrška porodice, prijatelja i publike puno znači, ali utehe nema - rekla je pevačica.

"Nadam se da će se Sloba oporaviti"

Sloba Vasić se trenutno se nalazi na lečenju na muškom odeljenju psihijatrijske ustanove Laza Lazarević gde je hospitalizovan nakon što je u alkoholisanom stanju pravio scene u avionu, a pevačica kaže da se čula sa njegovom ženom Jelenom.

- Pisala sam joj i rekla da sam tu za njih šta god da treba. Bila sam na putu kada sam videla u medijima šta se desilo. Ona mi je odgovorila, nisam skroz upućena šta se sve desilo. Nadam se da će on da se oporavi i da će biti jak. Stvarno ne znam o čemu se tačno radi, ali šta god da je, biće dobro jer on je neko ko zaslužuje mnogo u životu. Veliki je talenat i prijatelj.

