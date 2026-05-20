ZBOG HARISA BILA U SVAĐI SA KAĆOM GRUJIĆ, A SAD DOŠLA KOD NJE NA PROSLAVU! Rada Manojlović nakon mnogo godina otkrila detalje drame: Više mi se nije javila... (FOTO)

Rada Manojlović pojavila se na rođendanu i promociji kod koleginice Kaće Grujić.

Nasmejana i raspoložena, pevačica je pred našim kamerama govorila o aktuelnostima, Milanu Stankoviću, ali i svađi sa Kaćom do koje je došlo zbog Harisa Berkovića.

Rada je najpre otkrila zašto se pojavila na događaju sama, a ne u pratnji momka.

- Uvek sam sve događaje posećivala sama, čak i kada su moje veze bile javne. Ne znam što bi sada bilo drugačije - kroz osmeh nam je rekla, pa se dotakla sukoba sa Kaćom.

- Svi su se tu upetljali. Ako je ona demantovala i ja ću, prošlo je mnogo godina. Ja sam jednom prilikom objasnila šta je pozadine te priče. Mi nismo u sukobu, ja sam došla večeras da ispoštujem njen rođendan i promociju. Ja verujem da se ne seća i da joj je to promaklo, a meni je tada zasmetalo što sam ja preuzela komunikaciju sa njom jer je više moja drugarica i koleginica nego Harisova. Mene je tada moja sujeta ženska pogodila, sve smo dogovorili i ona se samo više nije javila - objasnila je pevačica.

