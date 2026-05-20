PUKLA TIKVA?! Vojaž se nije pojavio na Nućijevoj promociji albuma, a jedan detalj budi dodatne sumnje da su kolege u svađi

Vojaž tvrdio da mu je Nući kao brat, a sad ga nije podržao na promociji novog albuma!
Reperi Mihajlo Veruović Vojaž i Igor Panić Nući iza sebe imaju godine saradnje, te se njihova imena često povezuju.
Međutim, u poslednje vreme šuška se da kolege više nisu u dobrim odnosima, čemu u prilog govori i činjenica da se Vojaž juče nije pojavio na Nućijevoj promociji na kojoj se okupilo pola estrade.
Osim toga, Vojaž koji redovno podržava bliske i drage ljude putem društvenih mreža kada su novi projekti u pitanju, ovog puta nije se oglašavao po pitanju Nućijevog novog albuma.
Vojaž ranije tvrdio da mu je Nući kao brat i da nema istine u glasinama o narušenim odnosima
- Nući i ja nismo u dobrim odnosima? To nije istina. Nući je meni kao brat. Razdvojili smo se, jer je ostao u izdavačkoj kući iz koje sam ja izašao - kazao je Mihajlo jednom prilikom u emisiji Ognjena Amidžića.
- On je meni najbolji prijatelj, to se ne menja, samo smo poslovno otišli u različitim smerovima. Dobri smo - zaključio je Vojaž.
Autor: M.K.