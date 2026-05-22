SA SNAJKOM NEĆU POD ISTIM KROVOM! Ćana iskreno o sinu Luki: Odmah mu rekla jednu stvar, a tiče se devojke (FOTO)

Poznata pevačica Stanojka Mitrović, popularnija kao Ćana, u potpunosti je otvorila dušu i iskreno progovorila o porodičnim odnosima, svom sinu Luki i jasnom stavu koji ima kada je u pitanju zajednički život sa njegovom budućom izabranicom.

Vlasnica velikih hitova otkrila je kakva će sutra biti kao svekrva i zbog čega ne želi da deli životni prostor sa naslednikom i snajom.

Ćana je otkrila da do sada još uvek nije imala priliku da upozna nijednu devojku svog sina Luke. Za ovu situaciju, kako navodi, postoji jasan i veoma opravdan razlog koji je sinu na vreme predočila.

- Nije ni imao neku ozbiljnu vezu do sada. Odmah sam mu rekla: 'Nemoj da me upoznaješ sa svakom devojkom'. Kada odlučiš da me upoznaš sa nekim, to će za mene značiti da imaš ozbiljne namere sa njom i da je to devojka koja sutra potencijalno može da bude tvoja supruga i moja snajka - iskreno je ispričala Ćana.

Smena generacija i potreba za sopstvenim mirom

Kada je reč o zajedničkom životu, Ćana ne krije da je veoma striktna i da ne želi da živi pod istim krovom sa sinom i njegovom budućom ženom. Ona ističe da je u pitanju smena generacija i da želi da izbegne bilo kakve rizike i narušavanje porodičnog mira.- Iskreno se nadam da nećemo živeti u zajednici. U pitanju je smena generacija i otvoreno sam rekla Luki da ne želim ništa da rizikujemo. Jednostavno, ne mogu više da se prilagođavam i sa snajkom neću pod isti krov! Hvala Bogu, imamo dovoljno prostora da se odvojimo i da svako ima svoje. Ja izuzetno volim svoj mir, ali poštujem i tuđi. Živ si čovek, ne želim sutra da hodam na prstima po sopstvenoj kući i da se opterećujem time da li će neko nešto pogrešno da shvati - objasnila je pevačica.

"Prepisujem recept svoje svekrve"

I pored toga što insistira na odvojenom životu, Ćana naglašava da se nikada neće mešati u ljubavne izbore svog sina i da će uvek biti njegova maksimalna podrška iz prikrajka. Njen uzor za ulogu svekrve je zapravo njena sopstvena svekrva sa kojom ima odličan odnos.- Nikada nisam uticala na izbor mog sina, niti mi pada na pamet. Smatram da svaki normalan roditelj treba tako da razmišlja. Biću fina i moderna svekrva, jer je i moja svekrva takva prema meni. Nas dve se super slažemo ceo život, tako da samo prepisujem taj recept - zaključila je Ćana.

Autor: Pink.rs