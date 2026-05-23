Čist luksuz i raskoš: Pevačica dobila vilu iz snova na Crnogorskom primorju, odluka njenog oca oduševila sve!

Katarina Grujić otkriva svoj život u luksuznoj vili u Budvi, gde uživa u odmoru i radu. Saznajte više o njenim svakodnevnim rutinama.

Pevačica Katarina Grujić poseduje luksuznu vilu u Budvi, u kojoj tokom leta provodi najviše vremena. Velelepna nekretnina, čija se vrednost procenjuje na nekoliko miliona evra, privlači pažnju svojim raskošnim izgledom i sadržajem.

Katarina je svojevremeno otkrila da je luksuznu vilu sa bazenom izgradio njen otac, dok je danas ona njen ponosni vlasnik.

- Pre bih rekla da je srećnik moj tata koji je ovo napravio, pa tek onda ja koja sam nasledila. Mislim da je normalno da roditelji čine sve za svoju decu, ukoliko imaju mogućnosti. Tako ću i ja za svoju Katju, istakla je Katarina.

Pevačica je takođe do detalja opisala kako izgleda jedan njen tipičan dan na crnogorskom primorju, gde uporedo radi i odmara, naglasivši da retko kada ustaje pre 13 časova.

- Ovde kasno počinju nastupi, oko pola dva ujutru, pa dok se to završi to je već sedam ujutru. Onako mrtva skinem šminku, istuširam se, legnem, i ne ustajem pre 12, 13 časova. Ne mogu nikako pre da se probudim. Tu mi je Keti, zajedno klopamo, kupamo se, potom popodnevna dremka i spremanje za nastup, ispričala je tada Katarina.

