Kako bre nula? Marija Šerifović šokirana glasanjem srpskog žirija na Evroviziji, jedna stvar joj nije jasna

Glasanje srpskog stručnog žirija u finalu Evrovizije ponovo je otvorilo burnu raspravu u javnosti, a najviše pažnje izazvala je činjenica da Hrvatska od žirija iz Srbije nije dobila nijedan poen.

Ova odluka posebno je odjeknula jer je publika iz Srbije glasala potpuno drugačije i hrvatskom predstavniku dodelila maksimalnih 12 poena. Upravo taj raskorak između žirija i gledalaca zasmetao je Mariji Šerifović, jedinoj srpskoj pobednici Evrovizije, koja nije krila nezadovoljstvo.

Marija Šerifović je u razgovoru za „Unu” otvoreno komentarisala odluku srpskog stručnog žirija da Hrvatsku ostavi bez bodova u finalu održanom u Beču.

Pevačica smatra da je takav ishod bio najupadljiviji momenat finalne večeri, čak važniji i od plasmana grupe „Lavina”, koja je završila na 17. mestu.

- Ne davanje nijednog poena Hrvatskoj je apsolutni hajlajt tog finala. Za nas je to najvažnija vest. Važnija od toga ko je pobedio i što je "Lavina" 17 mesto. Kako bre nula? Ko je to uradio, što je to uradio? Dušan Alagić je moj prijatelj. On meni kaže: "Ali Maro, ja sam njima dao glas veći, nego što je bio bio u finalu". Znači da ih je neko od članova žirija zalepio za 23., 24. mesto. To nije za 25. mesto. To nije ni ukus, slušaš nečiju interpretaciju, deli vas granica, malo ti nešto srcu milo. Pritom je kompozitor pesme iz Srbije. Ono što me raduje, jeste da je narod iznad toga, u SMS smo jedni drugima dali 12 poena - rekla je Marija za „Unu”.

Prema podacima RTS-a, srpski stručni žiri činili su Dušan Alagić, Ivan Mileusnić, Mateja Blažić, Aleksandra Kovač, Anđela Vranić Lores, Jelena Tomašević i Marija Marić Marković, poznatija kao Mari Mari.

Njihovi zbirni bodovi u finalu raspoređeni su ovako: 12 poena dobila je Grčka, 10 Italija, osam Malta, sedam Bugarska, šest Danska, pet Norveška, četiri Izrael, tri Moldavija, dva Australija, dok je jedan poen otišao Poljskoj.

Hrvatska se, međutim, nije našla među deset zemalja koje su dobile poene od srpskog žirija.

Publika iz Srbije glasala potpuno drugačije

Za razliku od stručnog žirija, gledaoci iz Srbije imali su sasvim drugačiji stav. Publika je Hrvatskoj dodelila maksimalnih 12 poena, dok je Bugarska dobila 10, a Grčka osam poena.

Upravo zbog toga je reakcija javnosti bila još snažnija, jer se pokazalo da su se glasovi publike i žirija u ovom slučaju potpuno razišli.

Zašto se ne zna kako je glasao svaki član žirija?

Iako su javnosti dostupni osnovni podaci o glasanju, postoji važna razlika između onoga što se objavljuje i onoga što ostaje anonimno.

Poznato je ko sedi u nacionalnom žiriju, kao i kako je žiri jedne zemlje glasao kao celina. Takođe, dostupni su anonimizovani podaci o pojedinačnim rangiranjima. Međutim, ne objavljuje se koja konkretna lista pripada kom članu žirija.

Razlog za takvu praksu je zaštita nezavisnosti glasanja. Članovi žirija trebalo bi da ocenjuju nastupe samostalno, bez dogovora, pritisaka javnosti, delegacija ili drugih učesnika. Kada bi se uz svako ime objavljivala kompletna rang-lista, glasanje bi lako moglo da preraste u javno targetiranje pojedinaca i dodatne pritiske na članove žirija u narednim godinama.

Autor: N.B.