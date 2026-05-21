Bila sam mu i otac i majka dok se nije pojavio ON: Naša glumica nikad nije otkrila sa kim je dobila sina, a u ljubavi sa scenaristom uživa godinama, evo kako ju je osvojio

Iako danas uživa u ogromnom uspehu i ljubavi sa scenaristom Žarkom Jokanovićem, životni put Milice Milše obeležili su i brojni izazovi, posebno kada je kao studentkinja postala samohrana majka, a u javnosti nikada nije otkrila ko je otac njenog sina

Milica Milša već dugi niz godina uživa u skladnom braku sa Žarkom Jokanovićem. Oni su se venčali krajem avgusta 1999. godine, a njihova ljubavna priča je toliko nesvakidašnja da su odluku o braku doneli pre nego što je pao prvi poljubac.

– Mesec dana, koliko smo se družili, Žarko je bio pravi vitez. Osvajao me je na pamet, šarm, duhovitost, inteligenciju. U svakom trenutku se trudio da pokaže koliko me voli i koliko mu značim. Nije prošlo mnogo vremena, a ja sam uhvatila sebe kako razmišljam o njemu.

Kada je shvatila da je pronašla čoveka svog života, nije bilo oklevanja.

– Bilo mi je jasno da sam na dobrom putu da se zaljubim. Pristala sam da se udam za njega, a da se nismo ni poljubili, ispričala je.

Otac sina ostao misterija: "Bila sam mu i otac i majka"

Iako je njen život pod lupom javnosti, Milica privatan život brižno čuva. Dobro je poznato da ima sina Antonija Isakovića, kojeg je rodila na četvrtoj godini studija, ali o ocu deteta nikada nije javno govorila. O periodu kada je bila samohrana majka i brzom povratku na pozorišne daske, progovorila je u emotivnom intervjuu za "Story" 2017. godine:

– Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili "prostirka" na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca, rekla je.



Autor: N.B.