Sloba Vasić do daljnjeg u Lazi: Pevač zbog jedne stvari ne može da napusti psihijatrisku ustavnovu

Sloba Vasić ipak sutra neće napustiti psihijatrisku ustanovu "Laza Lazarević". Iako je juče najavljeno da će pevač izaći u petak, do toga neće doći.

Kako prenose domaći mediji, razlog tome je što je njegova doktorka odsutna.

- Doktorka koja ga vodi imala je smrtni slučaj u porodici i neko vreme neće biti u klinici, a bez njene saglasnosti njega ne mogu da puste, tako da se ne zna kada ce Sloba izaći -rekao je izvor za Telegraf.

Nije pacijent za zadržavanje na ovoj klinici

Podsetimo, kako smo juče pisali, nakon procene psihijatra zaključeno je da Sloba nije pacijent za dalje zadržavanje na ovoj klinici.

Iako je pevač priznao da je koristio alkohol, stručni tim navodno smatra da njegovo stanje ne zahteva nastavak lečenja u toj ustanovi. Prema trenutnim informacijama, očekuje se da Sloba Vasić izađe već u petak, nakon što budu završene sve neophodne procedure i kontrole.

Skandal na letu za Cirih i prijem u bolnicu

Podsetimo, Sloba Vasić je nedavno skinut sa leta neposredno pred poletanje za Cirih, zbog čega je morao da reaguje i sam kapetan leta.

Obezbeđenje ga je izvelo iz zgrade aerodroma, nakon čega mu je pružena pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA). Nakon prijema, on je sa VMA prebačen direktno na muško odeljenje bolnice Laza Lazarević, gde je nastavio oporavak pod stručnim nadzorom.

Njegova vidno slomljena supruga Jelena tada je kratko, ali potresno prokomentarisala celu situaciju.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem. On je za sada dobro, živ i zdrav - navela je Lela.

Autor: N.B.