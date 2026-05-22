Pevačica smršala 50 kilograma: Jedva se kretala, pa načisto promenila ishranu, ovo pravilo je morala da poštuje

Promenila život iz korena!

Hrvatska pevačica Martina Vrbos je u jednom trenutku imala 120 kilograma zbog čega je odlučila da ode na dijetu uz pomoću koje se istopila i za godinu dana skinula 50 kilograma i to uz pomoć samo jednog pravila - da jede u određenom periodu dana.

- Naglo sam se ugojila posle trudnoće, pošto nisam mogla da jedem šta sam htela dok sam bila u drugom stanju. Bila sam željna svega, pa je na mom meniju bila isključivo nezdrava hrana. Mahnito i histerično sam jela brzu hranu i pila gazirana pića u neograničenim količinama, a slatkiši su bili neizostavni. Čini mi se da sam preko noći dogurala do tih famoznih 120 kilograma - rekla je ona i otkrila da joj je višak kilograma smetao u svakodnevnom životu.

- Sporo sam se kretala, butine su mi se trljale jedna o drugu, a to je odvratan osećaj. Bila sam troma, sve mi je bilo teško da radim. Čula sam za autofagiju od prijatelja, koji je na tom režimu dosta smršao, a jeo je sve što je želeo. Odlučila sam i ja da probam. Svaki dan jedem šta hoću po šest sati, a 18 sati ne jedem. Prestanem da jedem u 16 časova, a počnem ujutru u 10. Prvih nekoliko dana mi je bilo katastrofa. Mislila sam da ću se srušiti od gladi. Ali sada mi je najnormalnije da ne jedem. I odlično se osećam, imam mnogo više energije - objasnila je Martina Vrbos tada i istakla da želi da skine još 12 kg.

- Želim da imam 58 kilograma, tako da moram da smršam još 12 da bih bila top-riba. A tada ću, čini mi se, gola šetati ulicama, da svi vide koliko sam zgodna - rekla je ranije ona za Informer.

O porodici

Martina Vrbos je nedavno govorila i o ulozi žene u porodici. Smatra da ne treba žena da bude rob ni muža, ni dece.

- Naučila sam ih da igraju moju igru. Oni mene odgajaju i oni mene uče da budem najbolja majka na svetu. Neću da izgubim sebe, ja samo imam svoja dva pačeta i to je to. Imajte što više dece ako možete... Žena ne treba da bude rob dece, muža ili bilo čega. Pojam "mama je mama" je glupost, to je podeljen posao. On je napravio decu, ja sam ih rodila, mi smo zajedno roditelji. I važno je biti tata isto koliko i mama. Ne mislim da treba tući decu, ali treba neke granice da se postave. Ja sam onaj zastareli sistem, kao mene kada tata ućuti nasred ulice kad sam bila mala, njegova reč je amin... Posle 18. godine neka žive svoj život, a dok su kod mene moraće da poštuju moja pravila - zaključila je ona.

Autor: N.B.