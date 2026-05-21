Ustaneš jedno jutro i tako odlučiš: Jelena Radanović o razvodu, priznala da nekada mora da se okrene list u životu

Supruga folk pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, otvoreno je ranije govorila o razvodu i krahu prvog braka i objasnila da to iskustvo, iako loše, ne mora nužno da ostavi traumu na čoveka.

Naime, Jelena Radanović je nedavno na svom Instagram profilu komunicirala sa pratiocima i odgovarala na njihova pitanja, te je iskoristila priliku da objasni kako se lično izborila sa ovim iskustvom i kako je teške trenutke ostavila iza sebe.

- Razvod je u svakom slučaju loše iskustvo, bez obzira na okolnosti, ali ne mora da bude trauma. Samo ga šutnemo tamo u prošlost. Bez "jadna ja". Imala sam milion loših životnih okolnosti, ali sada imam nula trauma. Samo ustaneš ujutru i tako odlučiš. Dobro jutro, ja sam srećna - napisala je Jelena u svom odgovoru.

Jelena inače neretko sa svojim pratiocima deli fotografije i snimke iz svog i Slobinog privatnog života, a na mrežama redovno deli slike na kojima su svi porodično u zagrljaju. Prilikom odgovaranja na pitanja na Instagramu, ona se dotakla i teme potomstva i istakla koliko je ispunjava majčinstvo:

- Naravno da bih volela da imam još dece. Srećna sam kad sam pored dece i kad su oni u pitanju nikada mi ništa nije teško - istakla je supruga poznatog pevača.



