On se povukao zbog tragedije, oni se razveli i raspali, a sada su svi na okupu: Zvezde devedesetih spremaju nešto neočekivano

Devedesetih godina bili su simbol jednog vremena, njihove pesme odzvanjale su klubovima, diskotekama i automobilima širom regiona, a honorari su se merili desetinama hiljada nemačkih maraka.

Od Dr Igija i Ivana Gavrilovića, preko grupe Fanki Dži i Mobi Dika, ova generacija izvođača harala je domaćom dens scenom i uživala status najvećih muzičkih zvezda tog perioda. Međutim, promena muzičkih trendova, dolazak novih izvođača i ekspanzija turbo-folka doveli su do toga da mnogi od njih gotovo preko noći nestanu sa scene.

Dok su jedni pokušavali da opstanu kroz nastupe i medije, drugi su se potpuno povukli iz javnosti. Posebnu pažnju godinama unazad privlači priča nekadašnjeg para Gagija i Anabele, koji su sredinom dvehiljaditih stavili tačku na brak. Nakon razvoda, Anabela je u više navrata javno govorila o teškim trenucima kroz koje je prolazila i tvrdila da je tokom braka trpela nasilje, dok je Gagi kasnije završio u ozbiljnim životnim problemima i jedno vreme proveo u rijaliti programima pokušavajući da vrati popularnost i finansijsku stabilnost.

Sličnim putem krenuo je i Ivan Gavrilović, nekadašnja dens senzacija poznata po hitovima i burnom privatnom životu. Poslednjih godina više je bio prisutan u rijaliti formatima nego na muzičkoj sceni.

Najpotresnija sudbina ipak je zadesila Dr Igija, jednog od najpopularnijih izvođača dens ere. Nakon velikih porodičnih tragedija, smrti majke i brata, potpuno se povukao iz javnog života. Nekadašnji hitmejker, koji je punio klubove i zarađivao ogromne sume novca, danas živi daleko od reflektora, povučeno i bez stalnog zaposlenja. U retkim intervjuima otvoreno je govorio o usamljenosti, finansijskim problemima i strahu od toga da jednog dana neće imati nikoga pored sebe.

Ipak, čini se da vreme ponovo radi za njih. Nostalgija za muzikom devedesetih poslednjih godina sve je prisutnija među publikom, a hitovi koje su pevali ponovo osvajaju društvene mreže, klubove i plej-liste mlađih generacija. Upravo zbog toga, nekadašnje dens zvezde danas su se ponovo okupile na Tašmajdanu, gde su najavile veliki zajednički koncert zakazan za 12. jun.

Autor: N.B.

