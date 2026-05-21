Ćerka joj je doktor nauka, a sin završio fakultet u Americi: Vera Matović živi u vili od 4 MILIONA EVRA, a jedno pitanje naslednice joj i danas tera suze na oči

Pevačica Vera Matović i njen suprug, harmonikaš Ratomir Matović, decenijama uživaju u skladnom braku, a najveću radost donela su im deca, ćerka Violeta i sin Miljan. Iako su deca veoma poznatih roditelja, oni su odabrali život u kome ne žele da se eksponiraju, držeći se daleko od estrade.

Vera Matović sa neizmernim ponosom ističe da su njena deca izrasla u časne ljude sa jasno zacrtanim putem do uspeha.

"Ćerka mi je doktor nauka na temu 'Terorizam', živi u Beogradu. Sin je završio Ekonomski fakultet u Americi", ponosno je izjavila pevačica.

Međutim, velika popularnost i muzički uspeh imali su svoju cenu. Zbog stalnih nastupa, Vera i njen suprug nisu mogli da isprate odrastanje svoje dece u onoj meri u kojoj su to želeli. Pevačica se prisetila najtežeg trenutka koji joj i danas slama srce.

"Jednog dana je bila kod drugarice i oni su imali ručak u određeno vreme. Dođu sa posla mama i tata njene drugarice i svi zajedno ručaju. Ona je to gledala i pitala me: 'Majko, a kad ćemo mi zajedno da ručamo?' To je mene jako zabolelo", ispričala je ranije.

U to vreme, ona i suprug sa ćerkom u toku meseca nisu provodili ni pet dana, a decu je najčešće čuvala njena majka i ljudi od poverenja, dok ih je ponekad nosila sa sobom na turneje od Nemačke, preko Austrije, pa sve do Holandije.

Vera je priznala da je čak želela da napusti karijeru, ali joj publika to nije dozvoljavala jer su je neprestano zvali na nastupe.

Pored impozantne muzičke karijere, Vera je godinama marljivo radila i pametno ulagala u antikvitete, stilske komade i umetničke slike kojima je opremila svoj dom. Danas živi na Dedinju u kući koja se smatra najskupljom nekretninom na estradi, a njena vrednost procenjuje se na skoro četiri miliona evra, tačnije oko 4 miliona evra.

Ipak, česte priče u javnosti o njenom bogatstvu pevačici ne donose mir, već joj nanose duboku bol i zbog njih često pusti suze.

"Koga to treba da dira i da mi nanosi bol, umesto da uživam i da budem srećna sa porodicom?! Uvek mi nanesu bol kad to kažu i onda plačem", ogorčeno je upitala Vera.

Ona naglašava da pošteno plaća porez, da ne skriva novac po inostranstvu već je sve ostavila u Srbiji, te onima koji je kritikuju poručuje: "Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare. Nisu videli kako sam prolivala krv i znoj, koliko sam deci manjkala... Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga".



