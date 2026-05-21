'Ona je temelj porodice' Evo ko je supruga Bobana Rajović: Pevač progovorio o braku i aferama o kojima se pisalo

Pevač Boban Rajović je više od dve decenije u braku sa suprugom Draganom sa kojom ima troje dece, ćerke Ivanu i Anđelu, kao i sina Andriju.

Boban i Dragana su mladi stupili u brak a pevač je gostujući u jednoj emisiji otkrio sve o braku.

- Imao sam 20 godina kad sam se oženio, znači 6. decembar je bio, a ja sam 25. decembra napunio 21 godinu. Gaga moja je imala 19 godina, i to se desilo tako što smo se mi poznavali, njen brat od strica je bio moj najbolji drug tada, i družili smo se, i desilo se da sam se zaljubio baš u njegovu sestru, što je njemu bilo malo krivo, kaže, "hiljadu žena, našao si baš moju sestru", tu je malo došlo do konfuzije između njega i mene - iskren je bio Boban Rajović koji je otkrio kako je Dragana pobegla kod njega.

- Meni je drago što sad mogu da ispričam taj način kako se sve to odvijalo, zato što, malo su da kažem njeni bili protiv toga, opet je ona bila mlada, a i nisu mene poznavali. Ja sam bio nemirnog duha, međutim, ljubav je učinila svoje. Mi smo krenuli da se viđamo pomalo i to je bilo krijući, i tada nisu ni postojali mobilni telefoni, nego samo fiksni, pa ja nju okrenem kod kuće, pa se nadam da će se ona javiti, a ne otac ili majka... I u jednom trenutku smo se dogovorili da dođe kući kod mene, i to mi tast i dan danas prigovara, pošto su oni živeli u prizemlju, kaže, "pobegla je kroz prozor, videćeš ona tvoja kad stasa, i ona će da ti pobegne, pa ćeš da vidiš kako će teško da ti bude kad ti ćerka ode". Međutim, danas se kunu sa mnom, Mirko i Branka. I, onda je došla kod mene i ja sam je zamolio da ostane tu, zato što nisam više mogao da trpim tu neku, da kažem, zabranjenu ljubav između nje i mene, zato što se njeni nisu baš slagali. I onda po starom, da kažem, crnogorskom običaju, ako ti nju prstenuješ, ako ona prihvati prsten, onda je ona tvoja. Ja sam to uradio - ispričao ovaj popularni pevač u emisiji "Na terapiji".

Bobana su brojni medijski natpisi povezivali sa drugim ženama. Ipak, pevač je istakao da nikada nije prevario ženu.

- Nikad nisam prevario ženu, a jesam govorio da sam bio izložen velikim iskušenjima. Ja sam od onih koji žive po poslovici: "Skupljam apetit okolo, a jedem kod kuće" - rekao je Boban Rajović, pa dodao još detalja.

- Glupo bi bilo da kažem da nisam pogledao drugu ženu, a radim posao koji radim! Ranije je bilo drugačije, sad sam zreliji. Sad da se vratim u taj period kad sam bio mlad i lud, sve bih uradio isto jer se ne stidim ničega. Nikad nisam obrukao suprugu, da me neko vidi da šetam s drugom ili da me je neko uhvatio s drugom, smatram da sam tu čist. Imam sreću i da imam razumnu decu, širokih su shvatanja, znaju šta moj posao nosi, imamo drugarski odnos. Bilo je naslova i priča kad su me ćerke kritikovale za neke stvari koje su bile u medijima. Poštujem i cenim njihove kritike, znam da budem detinjast, istrpim kritiku kad zaslužujem da budem iskritikovan, ako je otišlo daleko, molim za oprost, bude mi oprošteno, nadoknadim sa ozbiljnom dozom ljubavi i davanja u svakom segmentu njima i poštovan sam otac i roditelj - rekao je on.

"Žena je temelj porodice"

Folker je naglasio da je njegova žena temelj porodice i da je, kao takva, i sačuvala njihov brak.

- Za suprugu je bilo jako bolno, voleo bih kad bih mogao bar 20, lupio sam, momenata, naslova, sumnji, priča, da izbrišem. Voleo bih da se današnje generacije žena počnu proučavati kako su te neke žene odrastale, razmišljale. Moja žena je jedno divno stvorenje, ne samo što mi je oprostila te stvari o kojima se pričalo, ako hoćeš da sačuvaš brak i imaš porodicu, moraš 1.000 puta da zažmuriš, a današnje generacije razmišljaju - ja to nikad ne bih uradila, OK, ti ne bi, ali, zauzvrat, ja imam ženu koja je mnogo poštovana i cenjena - zaključio je Rajović jednom prilikom.



Autor: N.B.