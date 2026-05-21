PRETILI MU SMRĆU, DETALJI SU JEZIVI: Sloba Vasić je pijan skinut sa leta za Cirih, godinama ima probleme, a OVU DRAMU nikad neće zaboraviti

Poznati pevač Sloba Vasić trenutno se nalazi na lečenju na muškom odeljenju psihijatrijske ustanove Laza Lazarević. Tamo je smešten nakon nezapamćenog skandala na aerodromu, kada je u alkoholisanom stanju napravio potpuni haos u avionu pred poletanje za Cirih, zbog čega su morali da reaguju kapetan leta i obezbeđenje.

Nakon što mu je po skidanju sa leta ukazana pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), pevač je hitno prebačen na psihijatriju. Međutim, ovo je samo vrh ledenog brega kada je reč o dramama u pevačevom životu, koji je u jednom trenutku bio u ozbiljnoj opasnosti.

Slobodan je u prošlosti preživeo pravu agoniju kada su on i njegova tadašnja verenica Marina dobijali jezive pretnje smrću.Njih dvoje su mesec i po dana prolazili kroz pravi pakao zbog pretnji koje im je uputio Marinin bivši nevenčani suprug.Situacija je bila toliko kritična da su nedeljama bili zatvoreni u stanu.

- Zatočeni smo u kući, bukvalno nemamo slobodu kretanja i ne možemo da izađemo napolje. Zaprećeno nam je svima ubistvom, čak je čovek i deci pretio da će svašta da im uradi - rekao je Vasić tad za "Blic".

Zbog nemogućnosti da izađu na kraj sa njim, pevač i njegova verenica su morali da napuste zemlju i pobegnu na sigurnu, tajnu lokaciju kako bi sačuvali živote.

Bizaran incident u Cirihu i deportacija

Zanimljivo je da skandaloznom pevaču ovo nije prvi put da ima problem na putu za Švajcarsku. Pre najnovijeg incidenta u pijanom stanju, Vasić je jednom prilikom priveden na aerodromu u Cirihu iz potpuno bizarnog razloga - u njegovom pasošu više nije bilo mesta da se udari pečat, što je zakonom kažnjivo.

Policija mu tada nije dozvolila da napusti zgradu aerodroma, zbog čega je morao da prespava u jednoj prostoriji i sutradan se prvim letom vrati za Beograd.Zbog ovog propusta se nije pojavio na nastupu i ostao je bez novca, a za medije se tada pravdao rečima da mu je krivo što ga niko u Beogradu na to nije upozorio.

