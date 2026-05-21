AKTUELNO

Domaći

PRETILI MU SMRĆU, DETALJI SU JEZIVI: Sloba Vasić je pijan skinut sa leta za Cirih, godinama ima probleme, a OVU DRAMU nikad neće zaboraviti

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Poznati pevač Sloba Vasić trenutno se nalazi na lečenju na muškom odeljenju psihijatrijske ustanove Laza Lazarević. Tamo je smešten nakon nezapamćenog skandala na aerodromu, kada je u alkoholisanom stanju napravio potpuni haos u avionu pred poletanje za Cirih, zbog čega su morali da reaguju kapetan leta i obezbeđenje.

Nakon što mu je po skidanju sa leta ukazana pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), pevač je hitno prebačen na psihijatriju. Međutim, ovo je samo vrh ledenog brega kada je reč o dramama u pevačevom životu, koji je u jednom trenutku bio u ozbiljnoj opasnosti.

Slobodan je u prošlosti preživeo pravu agoniju kada su on i njegova tadašnja verenica Marina dobijali jezive pretnje smrću.Njih dvoje su mesec i po dana prolazili kroz pravi pakao zbog pretnji koje im je uputio Marinin bivši nevenčani suprug.Situacija je bila toliko kritična da su nedeljama bili zatvoreni u stanu.

- Zatočeni smo u kući, bukvalno nemamo slobodu kretanja i ne možemo da izađemo napolje. Zaprećeno nam je svima ubistvom, čak je čovek i deci pretio da će svašta da im uradi - rekao je Vasić tad za "Blic".

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, pink.rs

Zbog nemogućnosti da izađu na kraj sa njim, pevač i njegova verenica su morali da napuste zemlju i pobegnu na sigurnu, tajnu lokaciju kako bi sačuvali živote.

Bizaran incident u Cirihu i deportacija

Zanimljivo je da skandaloznom pevaču ovo nije prvi put da ima problem na putu za Švajcarsku. Pre najnovijeg incidenta u pijanom stanju, Vasić je jednom prilikom priveden na aerodromu u Cirihu iz potpuno bizarnog razloga - u njegovom pasošu više nije bilo mesta da se udari pečat, što je zakonom kažnjivo.

Policija mu tada nije dozvolila da napusti zgradu aerodroma, zbog čega je morao da prespava u jednoj prostoriji i sutradan se prvim letom vrati za Beograd.Zbog ovog propusta se nije pojavio na nastupu i ostao je bez novca, a za medije se tada pravdao rečima da mu je krivo što ga niko u Beogradu na to nije upozorio.

Autor: M.K.

#Cirih

#Drama

#Sloba Vasić

#Smrt

#detalji

#let

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

OTKRIVENO KAD SLOBA VASIĆ NAPUŠTA LAZU: Evo šta je odlučio stručni tim, ovo su detalji

Domaći

Sam povećavao doze, pio lekove a ženi ćutao o tome: Ovako je Sloba Vasić govorio o problemima, tvrdio da nije za bolnicu, a sada smešten u Lazu Lazare

Domaći

VI ŠTO SVIMA GREŠKE BROJITE... Oglasila se žena Slobe Vasića koji se leči u Lazi, naciji uputila jasnu poruku

Domaći

Prespavao sam u jednoj prostoriji: Sloba Vasić otvorio dušu o situaciji na aerodromu, priznao sve

Domaći

SLOBA VASIĆ ZAVRŠIO U LAZI NAKON INCIDENTA! Novi detalji drame poznatog pevača, sad je pod nadzorom lekara!

Domaći

'Niko nije cvećka' Sloba Radanović o svom imenjaku koji je zadržan u Lazi, zestoko opleo po kolegama: Od kada je pevanja prisutan je i alkohol