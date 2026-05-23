PENTHAUS JELISAVETE ORAŠANIN PRŠTI OD LUKSUZA! Sa košarkašem uživa u srcu Beograda: Mermerna kuhinja i minimalistički stil (FOTO)

Glumica Jelisaveta Orašanin sa suprugom Milošem Teodosićem i decom živi u luksuznom stanu u elitnom delu Beograda, a na društvenim mrežama je pokazala deo njihovog doma. Ona je dom uredila moderno, a funkcionalno.

Stan Jelisavete Orašanin nalazi se u blizini Hrama Svetog Save, a moderni penthaus uređen je elegantno, a porodični ambijent je prilagođen i potrebama mališana.

Zavese su svetlih boja, a Jelisaveta se trudi da uvek na stolu ima sveže cveće, dok se na policama nalazi dosta ukrasa i figura.

Enterijer je u svetlim, neutralnim tonovima, a glumica je dosta pažnje posvetila detaljima koji prostoru daju sofisticiran izgled.Veliki dnevni boravak, prostrane terase i panoramski pogled na Hram Svetog Save čine ovaj stan jednim od najatraktivnijih u Beogradu.

Ono što posebno izdvaja stan Jelisavete Orašanin jeste balans između luksuza i funkcionalnosti. Prostor je prilagođen porodičnom životu, sa fokusom na udobnost i sigurnost dece. Svaki deo enterijera osmišljen je tako da doprinese toplini doma, dok veliki prozori omogućavaju obilje prirodne svetlosti i spektakularan pogled na grad.

Kuhinja u mermeru

Na slici koju je nedavno objavila na mrežama Jelisaveta je pokazala da je kuhinja takođe moderno opremljena i sa mermernim detaljima.

Umesto klasičnih pločica, pod je prekriven mekanim tepihom, što prostoru daje toplinu i čini ga prijatnijim za boravak. Kuhinja se prirodno nastavlja na trpezarijski deo i dnevnu sobu, prateći koncept open space-a.

Autor: M.K.