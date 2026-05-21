KAO DVA JARCA NA BRVNU, SVAĐAMO SE: Rale Ratković otvoreno o sukobima sa Anom Nikolić i bivšoj ženi

Kompozitor Goran Rale Ratković nedavno je imao operaciju srca, nakon koje se uspešno oporavlja. Uprkos teškom periodu koji je prošao, on se polako vraća svom poslu koji najviše voli, a velika podrška mu je partnerka Ana Nikolić.

Raleta Ratkovića smo najpre pitali za zdravlje, a on ističe da sve ide na bolje.

- Sad sam odlično, do pre 3-4 dana sam se mučio, nisam ustajao iz kreveta, ali odjednom se nešto desilo i hvala Bogu da je sve dobro. Trebalo je neko vreme da se oporavim. Nisam bio uplašen, samo sam očekivao da ću brže da se oporavim - kaže on, ističući da s nestrpljenjem čeka povratak svom poslu:

- Tek smo počeli, radi se. Ne mogu baš brzo da se vratim, ali još nedelju dana i biće top. Inspiraciju nalazim u ljudima. Sve je brzo išlo od samog početka, možda kad budem u penziji da razmišljam o tome. Penzije neće ni biti dok ja odem tamo. Stvaraću dok živim.

Ana Nikolić, njegova izabranica mu je najveća podrška.

- Ana mi je najveća podrška ne samo u poslu, već i u životu generalno. Životni saputnik, uvek se konsultujem sa njom, ona je toliko inteligentna i duhovita da se samo smejem - rekao je on, a na konstataciju da su njihovu vezu obeležile brojne svađe kaže:

- Ljubav pobeđuje, da nema toga ne bi bilo ni nas, monotonija ubija. Ovako dešava se nešto, ishod je neminovan - to je pomirenje.

Rale ističe da je Ana ta koja je insistirala da se javi kod lekara kada je osetio tegobe.

- Ja se brinem o njoj, a i ona o meni. Ana me je tri meseca pazila, da nije bilo nje, mislim da bih otišao, jer je ona pozvala Hitnu pomoć, lekare, ja sam mislio da imam virus. Zakazala mi je kardiologa i na kraju se ispostavilo da je bila u pravu.

Kako kaže zbog temperamenta i karaktera često ulaze u sukobe, ali na kraju uvek jedno popusti.

- Znate onu basnu dva jarca na brvnu, ona tera svoje, ja svoje. To se ne zna ko je tvrdoglaviji, i ona i ja smo. Popuštamo oboje, moramo - rekao je on i dodao:

- Jednom smo se toliko posvađali, ja sam otišao da spavam u dnevni boravak, ona me budi, otvaram oči, a Ana je napisala na čelu “Izvini”. Ne treba ništa da se kaže, dovoljno je to.Iza sebe ima veliki uspeh, ali jedno sebi zamera.- Menjao bih onaj period kad sam radio sa Saletom, tad samo mnogo brzo sve radili, tad je išlo kao na traci. Ako vam kažem da sam uradio 21 album za godinu dana, to je 168 pesama. Trebalo je u tim trenucima da razmišljam o muzici, ali nisam, išlo je kao na traci. Mi jesmo postavljali standarde, sve su to hitovi, bila je Stoja, Indira, Sanja Đorđević, Sanja Maletić. Danas pesme ne mogu da traju 20 godina, sve je brže, traju 3-4 meseca. Pesme traju sve kraće i kraće.

Raletova nekadašnja partnerka Slavica Coka Ratković je izjavila da on ulaže u propale pevačice i karijere, te smo ga pitali koliko su ga zabolele reči bivše.

- To nije vredno ni komentara. Ja sam njom nisam 24 godine. Ono za šta me je optužila, rekao sam da će biti sve u redu. Ako nešto ima sa mnom, neka reši sa mnom, ne razumem zašto ubacuje druge ljude sad tu. Iz revolta to priča. Kad se bude uselila u stan, vi je nazovite - kaže Ratković ističući da će održati reč i obezbediti joj nekretninu.

I Rale i Coka ističu da su i posle rastanka ostali dobri prijatelji, a onda se odjednom njihov odnos promenio.

- Jesmo bili smo dobri prijatelji, šta se desilo ne znam. Koji zadnji razgovor? Ma žena je došla pre godinu dana i rekla ja s tom više ne želim da imam komunikaciju. Ja gledam, šta je bilo? Ne, ja ne želim. Dobro. Ana nije kriva za to. Šta je Ana kriva, bre? Ana kad je pročitala ovo što piše, ovo, ovo što je ona pisala, ona kaže: „Ej, Rale, ti trebaš ovoj ženi da kupiš stan.” Ja kažem: "Jesi ti normalna bre?" Mislim, to je sad druga pozadina, nema veze. Ana meni kaže: "Ma daj bre, ja ovoj ženi verujem sve, razumeš. Nemoj da mi izlaziš na oči dok joj ne kupiš stan.” Gledam ko je ovde lud. Dobio sam ribanje sa obe strane.

Kompozitor sa Cokom ima dvoje dece, a na naše pitanje da li su deca ispaštala zbog njegovog posla, kaže:

- Pa verovatno jesu, al’ sad...Ja sam njih mogao da uništim, u smislu sa parama, ali nisam. Oni su izlazili u grad sa 2.000 dinara, lupam, a mogli su da izlaze i sa hiljadu evra. Ćerka je u Pragu magistrirala arhitekturu, sin je završio psihologiju, sad ide za psihoterapeuta. Znači, oni su postali dobri ljudi. Mogao sam da ih razmazim do te mere da ih uništim kao ljude.

Autor: M.K.