SKINULA 30 KILOGRAMA BEZ KAPI ZNOJA! Naša pevačica se prepolovila, a ovo je NJENA TAJNA za mršavljenje: Nisam se izgladnjivala...

Pevačica Vanja Mijatović napravila je neverovatnu transformaciju i uspela da smrša čak 30 kilograma.

Iako bi mnogi pomislili da nije izbijala iz teretane, pevačica je priznala da tokom procesa mršavljenja uopšte nije trenirala, a ključ njenog uspeha ležao je u strogom režimu ishrane i autofagiji.

"Godinu i mesec dana koliko sam bila na ishrani i na tom režimu skidanja kilograma baš sam vodila računa", otkrila je Vanja, naglašavajući da je u tom periodu bila izuzetno disciplinovana.

Iz svog jelovnika je potpuno izbacila slatkiše, gazirane sokove, alkohol i grickalice. Kako sama kaže, bila je stroga "kao vojnik", a najteže joj je palo odricanje od testa, dok joj bez slatkiša i nije bilo previše teško.

Njena ishrana bazirala se na proteinima, domaćoj hrani i salatama, a zbog obaveza i kasnog ustajanja imala je samo dva obroka dnevno.

"Skoro ceo život sam na autofagiji, iako se ranije nije znalo da se to tako zove", objašnjava pevačica i dodaje da joj se organizam navikao da poslednji obrok jede između 20 i 22 časa.

Jelovnik joj je bio prilično rigorozan. Za doručak je jela po jednu jabuku ili ovsenu kašu sa vodom, ponekad barena jaja ili malo barenog pirinča, dok je za užinu jela tačno deset badema kako bi izdržala do ručka.

"Sve ono što je bezukusno sam jela. I eto rezultata!", našalila se Vanja. Zanimljivo je i da tokom nastupa jede jako malo, tek jedno parče mesa za snagu, kako joj pun stomak ne bi pritiskao dijafragmu i smetao pri pevanju. Najveći izazov bile su joj situacije kada je kod kuće, jer joj tada iz dosade misli lutaju ka brzoj hrani.Ono što će mnoge iznenaditi jeste činjenica da Vanja uopšte nije vežbala dok je skidala kilograme. Razlog je vrlo direktan:

"Nisam htela da treniram, iskreno bila sam gladna. Jela sam zdravo, nisam se izgladnjivala, ali sam prosto bila gladna", priznala je za "Grand" pevačica, ističući da je jela male i niskokalorične porcije. Ipak, sada planira da uključi lagane treninge zbog opšteg zdravlja i izbacivanja stresa.

Kako danas održava kilažu?

Nakon što je došla do idealne linije, pevačica je malo opustila pravila, pa sada ponekad dozvoli sebi da pojede slaninu ili nešto slatko. Pravilo kojeg se i dalje drži jeste balans - ako ima jači doručak, večera mora biti lagana, poput niskokaloričnog čia semena sa kiselim mlekom.Po savetu nutricionistkinje, svakodnevno pije i litar blage limunade, što joj prija i za kožu, a hranu sprema isključivo bez ulja. Pošto je svesna da je podložna gojenju, ističe da će morati da pazi na ishranu do kraja života.

Iako danas sija u punom sjaju, Vanja, koja je nedavno otkrila da nema dečka, napominje da ni sa viškom kilograma nikada nije gubila samopouzdanje. "Svakome se desilo da se ugoji, nisam ja gori čovek što sam se ugojila", poručila je pevačica i svima zadala domaći zadatak, dokazujući da su čelična volja, odlučnost i strpljenje najvažniji saveznici na putu do savršene linije.

Autor: M.K.