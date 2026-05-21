SRĐAN MOBI DIK OTKRIO DA LI JE BIO U VEZI S ANABELOM! Otkazan mu koncert zbog slabog interesovanja, pa poručio: Zdravlje mi je prioritet

Srđan Čolić (59), poznat javnosti kroz grupu "Mobi Dik", progovorio je o periodu najveće popularnosti, devedesetim godinama prošlog veka, te se osvrnuo i na minulu Evroviziju, koja je bila održana u Beču.

Priznaje da muzika benda "Lavina" nije nešto što preferira, te ističe da su mu dva takmičara bila i te kako simpatična.

- Radim neke druge stvari, ne bavim se samo muzikom. Imam prijatelje iz sfera filma, onda neki ljudi iz drugih priča, ima tu i muzičara, naravno... Svi iz devedesetih koji su harali su sazreli, svi su strejt, tu mislim da nema govora o drogi, alkoholu - rekao je Srđan Mobi Dik.

- Mnoge stvari pre 30 godina nisu bile do nas. Ratovi, politička situacija, nesrećna je bila situacija. Zorana i ja smo, recimo, najviše radili tad u Bosni, dok je kuljao rat, to je bilo mnogo nezgodno. Imali smo odgovornost neku, to je bilo naporno. Jako je teško bilo, pevali smo kad je palo Jajce, sećam se. Nije mi bilo svejedno, malo je bilo čudno, čekali smo mnogo puta na ratnoj zoni, znalo se kad će biti ratno dejstvo - dodao je on potom.

- U grupi nismo imali problema. Ne sećam se da se neko baš svađao. A tad, u to vreme... Muškarci se svađaju ili oko para ili oko žena. Nisam se upuštao u odnose sa ženama tog doba, Anabela je moja prijateljica, bivša žena Gagijeva, Tanja je žena našeg menadžera... Ivan i ja nemamo isti ukus. Uvek sam posao shvatao kao posao, nisam to brkao sa privatnim - rekao je Srđan, kom je nedavno otkazan koncert u Republici Srpskoj zbog slabog interesovanja.

- Sa devojkama sam činio bend, nisam petljao tu nešto. Kad si mlad ne razmišljaš mnogo o zdravlju, kad dođeš u ozbiljnije godine zdravlje ti je najbitnije, ne pare. Kad se dogovorim sa nekim oko nekog iznosa, to mora biti isplaćeno. Nekad se nije plaćao porez, bilo je haotično - istakao je on.

"Simpatičan mi je bio Grk"

Osvrnuo se i na Evroviziju.

- Nisam neki fan Evrovizije, ali nisam ni hejter. To je meni okej. To je televizijski program, prvenstveno. Čini mi se da mi se ove godine više svidelo nego prethodnih godina. Lavina nije moja šolja čaja, ali su doveli sve na jedan evropski nivo. Komentari satanizam i ostalo, ne sviđa mi se to, to nema veze sa istinom. Ispromovisali su se, to je okej. A pobednica Dara ima simpatičnu pesmičicu, zabava... Italijanska pesma mi je bila super, stara škola, simpatičan mi je bio i Grk - kazao je on.

Autor: M.K.