NAŠA PEVAČICA IZDAJE 10 STANOVA! Mesečno zgrće ogroman novac: Napuštam pevanje, zaslužila sam odmor

Folkerka Stojanka Novaković kao Stoja rekla je da uskoro planira da se povuče sa estrade i prestane da se bavi pevanjem, a tokom višedecenijske karijere uspela je da zaradi bogatstvo. Ona je novac ulagala pametno, te je danas vlasnica nekoliko nekretnina od kojih ima dodatne prihode.

Stoja pored pevanja ima zaradu i od 10 stanova koje izdaje i mesečno samo od njih uzima preko 5.000 evra.

- Stoja ceo život pametno ulaže i nikad se nije rasipala sa novcem. Sve što je štekala uložila je u nekretnine, a zajedno sa porodicom do danas ima ozbiljne stanove. Priča se po selu gde živi da ima oko 10 stanova koje renta, a kad se sve skupi, u džep stavlja oko pet hiljada evra samo od kirija - rekao je ranije izvor za medije i dodao:

- Stoja se nikad nije ni hvalila time koliko zarađuje, a svi znaju da dobro raspoređuje novac, samo na stvari koje su joj bitne. Nikad nije trošila na gluposti. Zato se uvek šali da jede koliko hoće i da je briga kako izgleda.

"Ostavljam ovaj posao"

Stoja je, podsetimo, najavila povlačenje sa estrade.

- Ja ću još malo reći i ostavljam ja ovaj posao, došao je red da se odmorim. Nema šanse da ćete me videti da pevam u 60 godina. Kafane mi je preko glave, tada ću se odmarati, družiću se sa unucima, šetati, družiti sa psima... Zaslužila sam odmor. Koncert ne planiram, otkud znam, moj tim pokušava da me ubedi. Ne znam, nikada se ne zna. Mrzi me da se pripremam - rekla nam je ona, a ceo intervju poslušajte u snimku iznad.

