NIJE KASNO DA IMAM DECU! Naš pevač (55) ne odustaje od potomstva: Iako imam dosta godina, zdrav sam

Dr Iggy (55) bio je zvezda devedesetih, a sada je pred našim kamerama govorio o povratku na estradu, teškom periodu, kolegama i potomstvu. On je rekao da mu je žao što nije osnovao porodicu, ali smatra da i dalje nije kasno.

Dr Iggy kaže da je veoma aktivan i da je u super kondiciji, te da će na predstojećem koncertu imati snage da skače na bini čitave večeri.

- Meni ne ponestaje snage, moram da se pohvalim da sam istrčao Beogradski polumaraton, igrao sam fudbal godinama. Ostale kolege sigurno nisu u kondiciji kao ja. Uvek sam strejt, nikada nisam probao drogu, pušio niti se napio. Popijem nekada poneko pivo, ali to nije ništa strašno - rekao je on.

Radio za malo novca

On se osvrnuo na glasine da je imao jahtu i brdo novca tokom devedesetih.

- Nije istina da sam imao jahtu i milione. Imao sam gliser od sedam i po metara koji je imao kabinu. Koštao je nekoliko desetina hiljada maraka u tom trenutku, to smo drug i ja po pola uzeli. Nisam zarađivao milione, naprotiv, bio sam jako jeftin devedesetih. Cele karijere me je koštalo to zato što i danas ne mogu da koštam koliko moje kolege koje ne vrede kao ja. To je zato što sam skroman i lepo vaspitan, iz dobre porodice. Danas imam menadžera, pa držim korak sa njima. Menadžeri sa kojima sam radio tada nisu bili korektni i nisam. Danas čujem da mnogi pevači rade za razne kriminalce i daju im procente, meni je to jezivo. Možda ja delujem mirno, ali nisam budala, kod mene to ne bi moglo da prođe.

Kaže da ima žal što se nije oženio i nema dete.

- Žao mi je, ali nikada se ne zna. Fit sam, zdrav, prav, nije kasno iako imam dosta godina.

Osvrnuo se i na najteži period i porodičnu tragediju. - Nosim tugu sa sobom, nosiću je do kraja života. Sada posle mnogo godina mogu da se zezam i živim normalno.

