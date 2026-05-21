SAD JE ZVANIČNO! Ova zemlja se posle četiri godine vraća na Evroviziju

Severna Makedonija vraća se na Evroviziju 2027. godine, potvrđeno je. Oni su napravili četvorogodišnju pauzu na ovom muzičkom takmičenju.

Povratak je potvrdio generalni direktor makedonskog nacionalnog emitera MRT, Zoran Ristoski, tokom javne sednice ovog javnog servisa.

Severna Makedonija poslednji put učestvovala je na Evroviziji 2022. godine, kada je zemlju predstavljala Andrea sa pesmom "Circles". Nakon toga, usled finansijskih problema i visokih troškova učešća, MRT je doneo odluku da se povuče sa takmičenja tokom 2023, 2024, 2025. i 2026. godine.

Međutim, oni su sve vreme nastavili da prenose takmičenje na javnom servisu usled velikog interesovanja publike.

Krajem 2025. godine iz Programskog saveta MRT-a stizale su najave da postoji ozbiljna želja da se država vrati na evropsku muzičku scenu, a sada je ta odluka i zvanično potvrđena. Iz MRT-a smatraju da Evrovizija predstavlja značajnu priliku za promociju nacionalne kulture, muzike i međunarodne afirmacije zemlje, zbog čega je doneta odluka o povratku.

Za sada nije poznato na koji način će biti izabran predstavnik Severne Makedonije za Evroviziju 2027, ali je najavljeno da će više detalja biti saopšteno naknadno.

Autor: M.K.