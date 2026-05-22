Anabela Atijas osudila ćerku zbog OVOGA: To je trebalo da ostane u četiri zida!

Izvor: Pink.rs, Mondo, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Pevačica Anabela Atijas osvrnula se na nedavnu izjavu ćerke Nine Đogani.

Naime, Nina je otkrila da je promenila veru, te je sad pravoslavne veroispovesti, a njena majka je istakla, da kako Nina potiče iz mešovitog braka, te smatra da tu nije bilo prostora za "promenu", budući da se njena ćerka ranije nije ni izjašnjavala niti opredeljivala za jednu stranu.

- To je zaista trebalo da ostane u četiri zida - ko je koje vere. Prvi put u životu imam potrebu da ponovim ono što sam i njoj rekla nakon toga. Smatram da su neke stvari duboko intimne, posebno kada je reč o veri. Ne ide se okolo sa transparentom o tome u šta veruješ. Na kraju krajeva, svako ima pravo da veruje u ono što ga čini srećnim - rekla je Anabela za Mondo.

Osim toga, dodatno je naglasila da i sama dolazi iz mešovitog braka, kao i da je svoju decu vaspitavala u istom duhu.

- Mene niko nikada nije usmeravao - ni otac, ni majka. Odrasla sam najpre kao Jugoslovenka, zatim kao Bosanka, a po dolasku u Srbiju i kao Srpkinja. Verom se nikada nisam aktivno bavila - objasnila je Atijasova.

Kako kaže, trenutak kada je osetila potrebu da se opredeli bio je isključivo njena lična odluka, što je princip kojim se vodila i u vaspitanju svojih ćerki.

- Kada sam osetila potrebu da se opredelim, to je bila samo moja stvar. Verujem da je svako rođen da sam odluči u šta će verovati. Tako sam vaspitavala i svoju decu. Ako ja nisam bila primorana da budem ovo ili ono, nisam to nametala ni njima. Ako jednog dana osete potrebu da se nečemu mole, to će biti njihov izbor. Nina tu nije mogla ništa da menja - da bi nešto promenila, prethodno bi morala da bude jasno opredeljena - zaključila je Anabela.

