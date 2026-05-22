PEVAČICA (41) ČEKA TREĆE DETE SA KOLEGOM! Oglasila se pred porođaj i poslala snažnu poruku: Učite decu na vreme tome (FOTO)

Pevačica Iva Bojanović (41) uskoro će na svet doneti treće dete. Ona je se sada oglasila u poodmakloj trudnoći i poslala snažnu poruku svim roditeljima.

Naime, Iva je naznačila koliko je važno decu od malih nogu okretati ka religiji i usmeravati da utehu traže u veri.

- Danas je Vaznesenje Gospodnje, veliki dan i praznik za sve hrišćane Spasovdan. Učite svoju decu na vreme da se okrenu Bogu i veruju u njegovu blagodet, jer kada budu u nevolji jedino im porodica, molitva i sam Bog može pomoći - napisala je pevačica.

Joca jedva čeka dolazak bebe

Inače, Iva iz prethodnog odnosa ima dvoje dece, a sa kolegom Jocom Stefanovićem uskoro će dobiti bebu. Ponosni tata nedavno je otkrio kako teku pripreme za dolazak prinove.

- Iva je super, ona je ozbiljan car. Njoj je ovo treća trudnoća, meni prva. Mi joj stalno govorimo da leži i odmara, ali ona ne može da miruje. Ipak, sada mora da uspori. Pripremamo sobu za bebu, kupujemo krevetac... Sve radimo polako i normalno. Ne jurimo brendove i luksuz, najvažnije nam je da dete bude zdravo i da ima srećno detinjstvo - rekao je pevač i dodao:

- Uopšte me ne hvata panika, baš se radujem i jedva čekam. Spremam se da ne spavam, to znam sigurno. Jedino me malo plaši menjanje pelena, ali verujem da će i to brzo ući u rutinu. Taj prvi susret... Malo mi je nepoznanica.

Autor: M.K.