Radila sam pod šatorom za 80 evra! Rada Manojlović otkrila koliko joj je bilo teško na početku karijere, i koji savet nikad nije prekršila!

Godinama je autentična, ne podleže trendovima i prati svoj instinkt.

Pevačica Rada Manojlović danas je jedna od omiljenih pevačica kako mlađoj, tako i starijoj generaciji. Ona je ostala istrajna u svojoj odluci da bude autentična, da ne podleže trendovima estetskih korekcija, fotošopa i operacija.

Iako na estradi postoji godinama, ne krije za koliko male honorare je radila kada je tek počinjala.

- Radila sam godinama po 12, pa i čak i po 18 sati! To su uglavnom bila svadbena veselja, pod šatorom. Malo sam zarađivala, ali ja sam bila zadovoljna. Dešavalo se da nakon celodnevnog pevanja, kada podelim novac sa muzičarima, meni ostane 80 evra! I sa tim treba živeti! Na tim veseljima sam naučila mnoge pesme, koje i danas rado pevam. Zato sada od muzičara tražim da znaju isto koliko i ja pesama, a to je preko 3.000. Ja nemam unapred pripremljen repertoar, već kada izađem pred publiku, odlučim šta ću da pevam. Ako neka pesma loše prolazi, odmah idem na sledeću - govorila je Rada jednom prilikom i dodala:

- Pevala sam uglavnom pod šatorima i tada su mi starije kolege rekle da nikada ne gledam na sat. Te savete sam usvojila, pa i dan-danas kada sam na svirci, nikada ne gledam koliko ima sati - govorila je Manojlovićeva.

