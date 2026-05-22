STIGAO SIN! Porodila se supruga Joce Stefanovića, evo koje ime su dali nasledniku!

Njemu je ovo prvo, a njoj treće dete.

Estradni par Joca Stefanović i Iva Bojanović danas su postali roditelji, a pevačica je na svet donela sina.

Joca i Iva dečaku su dali moćno ime - Vukan. Dok je ovo Stefanoviću prvo dete, Iva iz prethodnog braka ima već dvoje dece.

Ime Vukan je staro srpsko ime koje je iznova dobilo na popularnosti poslednjih godina, a njegovo značenje dolazi od imenice vuk. Naime, u vreme kada se verovalo da imena imaju magijsko dejstvo, dečaci su dobijali ime Vuk ili Vukan da bi roditelji zastrašili “zle duhove” imenom potomstva i tako ga sačuvali od bolesti i umiranja.

