DRAMA! Oglasila se crnogorska policija nakon što je BAČEN SUZAVAC na koncertu Rikija Martina u Podgorici!

Nadležni tvrde da će počinilac brzo biti pronađen i priveden pred lice pravde.

Tokom proslave Dana nezavisnosti Crne Gore, nastup svetske muzičke zvezde Rikija Martina obeležio je ozbiljan incident koji je izazvao veliko razočaranje i pravu buru na društvenim mrežama.

Naime, umesto da veče protekne isključivo u znaku muzike i slavlja, nepoznata osoba je usred nastupa bacila suzavac u publiku, usmeren u pravcu bine. Ovaj neočekivani događaj izazvao je šok među prisutnima.

Crnogorska policija traga za osobom koja je sinoć bacila suzavac na koncertu latino zvezde na centralnom trgu u Podgorici.

Suzavac je izazvao paniku među građanima i koncert je na kratko bio prekinut, ali je ubrzo nastavljen.

- Sinoć oko 23 časa u blizini bine je aktiviran ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali, izuzeli deo navedenog suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena", kazao je Milan Delić, načelnik OKC-a, preneli su podgorički mediji.

Autor: R.L.