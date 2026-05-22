Na vrhuncu karijere se povukla, otišla iz Srbije i godinama se borila za potomstvo! Evo kako živi i čime se sada bavi Manuela iz grupe 'Twins'!

Potpuno se povukla iz javnosti.

Devedesetih godina grupa Twins bila je jedna od najpopularnijih u regionu, kada je ta vrsta muzike u pitanju. Grupu su činili blizanci, brat i sestra Manuela i Neša, koji su punili diskoteke širom regiona. Dok su se njihovi hitovi pevali svuda, malo ko je mogao i da nasluti da će pevačica jednog dana potpuno nestati iz javnosti.

Dok su mnoge njene koleginice nastavile život pod reflektorima, Manuela je izabrala potpuno drugačiji put, mir, porodicu i život daleko od kamera.

Posle devet albuma i godina provedenih na relaciji aerodrom, hotel, bina, članovi grupe Twins odlučili su da se povuku i vrate u Švajcarsku, gde danas vode potpuno drugačiji život.

- Iskreno, danas živimo potpuno drugačiji život nego u vreme kada smo bili stalno prisutni u javnosti. Imamo svoju firmu i to nam je donelo jednu veliku slobodu, da sami organizujemo vreme i da mnogo više uživamo u životu i porodici - rekla je Manuela.

Ona i njen suprug veliki su ljubitelji putovanja, a naročito krstarenja.

- Prethodnih godina smo gotovo pola godine provodili van Švajcarske, putujući po svetu. Velika pasija su nam krstarenja, pa su iza nas hiljade i hiljade nautičkih milja i mnogo prelepih destinacija koje smo obišli - otrkila je pevačica i dodala:

- Naravno, ne živimo skromno, ali smo oduvek cenili privatnost. Nikada nismo bili ljudi koji imaju potrebu da se hvale putovanjima, skupim restoranima ili automobilima po društvenim mrežama - rekla je Manuela.

Pevačica i njen suprug su dugo vodili borbu za potomstvo, a danas su ostvarni i na tom polju.

- Posle 13 godina borbe, u naš život došla je naša ćerka Dorotea i potpuno nam promenila prioritete, na najlepši mogući način - iskreno kaže pevačica.

Autor: R.L.