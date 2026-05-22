Supruga Joce Stefanovića pokazala TEK ROĐENU BEBU, pa poručila: Hvala ti Gospode!

Porođaj je prošao odlično.

Pevač Joca Stefanović danas je postao otac! Njegova supruga Iva Bojanović porodila se danas i na svet je donela sina kom su dali ime Vukan, a ponosna mama se sada oglasila iz porodilišta.

Naime, Iva je objavila prvu sliku sina Vukana, slikala je i sebe dok je ležala u krevetu i kratko je poručila: "Hvala ti Gospode".

Muško ime Vukan je staro srpsko i staroslovensko ime čije je osnovno značenje "izvedeno od reči vuk" (životinja), a u prenesenom smislu označava zaštitnika, neustrašivog borca i onoga ko je spreman da sačuva druge.

Autor: R.L.